Блогер Лерчек раскрыла, во сколько ей обошлись роды в престижной клинике США

Своих первых двойняшек Алису и Богдана девушка родила в Москве, а сына решила рожать в Майами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В рейтинге соцсетей ведущая шоу «Ой, мамочки» Лерчек (Валерия Чекалина) занимает первое место по активности подписчиков.

Основатель косметического бренда Letique, актриса, телеведущая и звезда сериала «Зелёный Мэр» входит в топ-5 Forbes, в рейтинг самых высокооплачиваемых российских блогеров.

Сейчас блогер увлечена «мамскими» заботами. Уже месяц назад Валерия Чекалина с семьей улетела рожать в Майами. «Прощайтесь с пузанчиком-Лерчиком!!!», — отчиталась перед подписчиками Лерчек в своем блоге.

«Прощайтесь с пузанчиком-Лерчиком!!!», - отчиталась блогер перед подписчиками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Своих первых двойняшек Алису и Богдана девушка родила в Москве, а сына решила рожать в тёплых краях, в Майами. Это казалось всего лишь фантазией, ведь на момент первой беременности у семьи Чекалиных не было средств, чтобы позволить себе роды за океаном. Но у мечты есть свойство сбываться.

Но в 2022 году успешная бизнесвумен вместе с семьей отправилась в Майами, чтобы осуществить задуманное. За день до момента X девушка написала в своих социальных сетях: «Совсем скоро родится новая жизнь… Считанные часы, и мы увидим нашего сыночка».

Выбор роддома, покупка первых костюмчиков и распашонок и обустройство детской — семья Чекалиных основательно готовилась к появлению ребенка. Но малыш сразу показал характер. И не смотря на желание Лерчик родить самой, роды пошли по другому сценарию. Вместе с врачами было принято решение сделать кесарево.

Артем Чекалин с сыном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот на свет появился долгожданный малыш. «Добро пожаловать, сынок. Боже, ты прекрасен! И пахнешь как конфетка», — написала Валерия в своем блоге.

Как оказалось, на роды в Майами Лерчек потратила немалые деньги. В общей сложности более миллиона рублей.

- 5.500 врачу платишь, 4.500 - госпиталю, 1.800 - анестезия, и неонатолог ребёнку обошёлся нам в 700 долларов, - рассказала kp.ru Валерия Чекалина.

Впрочем, за океаном блогер не планирует задерживаться, при первой же возможности планирует вернется в Россию.