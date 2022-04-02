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Политика2 апреля 2022 11:43

СК России возбудил дело после удара украинских силовиков по нефтебазе в Белгороде

В ведомстве уточнили, что ВСУ нанесли четыре авиаудара
Виктор БАЖЕНОВ
Следственный комитет России возбудил дело после удара украинских силовиков по нефтебазе в Белгороде

Следственный комитет России возбудил дело после удара украинских силовиков по нефтебазе в Белгороде

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиаударов Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено «о признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)».

Как полагают в СК, 1 апреля украинские силовики совершили теракт на территории РФ. Для этого они использовали два боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением. После незаконного вторжения на территорию РФ вертолеты совершили четыре авиаудара по нефтебазе в Белгороде.

Напомним, Следственный комитет России расследует деятельность 40-летней матери троих детей из Голландии в рамках уголовного дела о наемничестве. Сообщается, что речь идет о некоей Джойс Костер, которая ранее участвовала в боевых действиях в Косово. Костер «добровольно и намеренно направилась в место проведения специальной военной операции с целью совершения преступлений», сообщили в СК. Женщине, которая ради личной выгоды совершала преступления в отношении русскоязычных на территории Украины, будет заочно предъявлено обвинение. По российским законам, за наемничество предусмотрена уголовная ответственность.

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