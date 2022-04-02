Как выбрать качественные хлебцы

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Фото: здоровое-питание.рф

– Как проверяют качество и безопасность хлебцев?

– Контроль качества и безопасности хлебцев осуществляется непосредственно производителем в рамках производственного контроля. Роспотребнадзор осуществляет контроль качества и безопасности в рамках государственного контроля.

– Какие условия хранения хлебцев в магазине? Как правильно хранить хлебцы дома?

– Срок годности и условия хранения устанавливает изготовитель, они должны соблюдаться при реализации. Хлебцы не зря иногда называют «хлебные консервы» – у них действительно большой срок годности, однако они тоже могут испортиться. Дольше всего хранятся брикеты из «взорванных» зерен. В них минимум влаги и жира (только природный, содержащийся в семенах и крупах), они не прогоркают и «живут» до 18 месяцев. В составе выпечных хлебцев зачастую имеется растительное масло, мука и добавки, поэтому срок годности у них меньше и составляет 6-10 месяцев.

– На что обращать внимание при покупке хлебцев?

– Выбирая хлебцы, обращайте внимание на целостность упаковки, в которой они находятся: коробка не должна быть мятой, пакет – рваным. Если дефект имеется, значит, продукт мог отсыреть и заплесневеть или, наоборот, пересушиться. Перед употреблением стоит обратить внимание на то, как выглядит хлебец. Он должен быть однотонным, с ровными краями, хрустким. Между зернами не должно быть пустот.

Если вы придерживаетесь суточного количества калорий, то стоит обратить внимание на калорийность. Очень многие люди относят хлебцы к диетическим, низкокалорийным продуктам. Но это не всегда так. В зависимости от того, из какого зерна изготовлены хлебцы будет и разниться калорийность. Так, самыми калорийными считаются хлебцы, изготовленные из льна, – 467 ккал на 100 г. Самые низкокалорийные – пшеничные (242 ккал на 100 г).

– Что должно быть в составе качественных хлебцев? Чего быть не должно?

– В идеале в составе не должно быть консервантов, дрожжей, соли и сахара. Избегайте хлебцев, сданных из белой муки, отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам. Из полезных добавок допускаются: семена кунжута, подсолнечника или льна, а также морская капуста, изюм или сухофрукты.

Источник: здоровое– питание.рф