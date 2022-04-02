Врач объяснила, почему секс в носках помогает получить оргазм

Врачи сообщили, что носки во время близости нужны не всем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На этой неделе появились сообщения о том, что Елена Малышева закрыла программу «Жить здорово!», которая много лет выходила на Первом канале. Мол, в новой сетке вещания приоритет отдан информационным программам, а шоу типа «ЖЗ!» или «Модный приговор» места не осталось. Откуда же теперь нам, зрителям, узнать, как именно делается обрезание, как правильно какать и нормально ли пукать во время секса?! Но отставить панику! Первый канал вскоре опроверг информацию о закрытии программы Елены Малышевой и пообещал, что после стабилизации ситуации передача вернется в эфир.

Ну а пока вспомним лучшее из архивов программы. Тем более, что, несмотря на неоднозначную подачу и щекотливость многих тем, эксперты шоу давали вполне научные советы по вопросам, которые часто просто некому задать. В одном из выпусков, например, речь зашла о том, как можно улучшить свою сексуальную жизнь. Врачи, ведущие программу, назвали три простые вещи, которые позволят испытывать оргазмы чаще и ярче. Вот что стоит взять на вооружение, по мнению Елены Малышевой и ее соведущих:

Во-первых, женщинам на время занятий любовью лучше оставаться в носках. Как показало исследование, проведенное в Нидерландах, у дам, занимающихся сексом в носках, тормозятся зоны мозга, отвечающие за страх. В общем, не чувствуя опасности и страха, амазонки падают в мир чувственных наслаждений. И в полтора раза чаще испытывают оргазм, чем леди из контрольной группы. К тому же он у них более продолжителен.

Во-вторых, правильное глубокое дыхание усиливает ощущения во время секса, также улучшая оргазмы. Ну и у тех, кто во время акта дышал достаточно глубоко, ждет более качественное расслабление всех мышц после. А это тоже немаловажный эффект релакса.

Ну и в-третьих, чтобы слизистые не пересыхали, необходимо следить за водным балансом. Проще говоря, пить не менее двух – двух с половиной литров воды в сутки.

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