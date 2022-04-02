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Здоровье2 апреля 2022 12:26

Врач объяснила, почему секс в носках помогает получить оргазм

Три научно обоснованных способа улучшить свою интимную жизнь
Алина МАКЕЕВА
Врачи сообщили, что носки во время близости нужны не всем.

Врачи сообщили, что носки во время близости нужны не всем.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На этой неделе появились сообщения о том, что Елена Малышева закрыла программу «Жить здорово!», которая много лет выходила на Первом канале. Мол, в новой сетке вещания приоритет отдан информационным программам, а шоу типа «ЖЗ!» или «Модный приговор» места не осталось. Откуда же теперь нам, зрителям, узнать, как именно делается обрезание, как правильно какать и нормально ли пукать во время секса?! Но отставить панику! Первый канал вскоре опроверг информацию о закрытии программы Елены Малышевой и пообещал, что после стабилизации ситуации передача вернется в эфир.

Ну а пока вспомним лучшее из архивов программы. Тем более, что, несмотря на неоднозначную подачу и щекотливость многих тем, эксперты шоу давали вполне научные советы по вопросам, которые часто просто некому задать. В одном из выпусков, например, речь зашла о том, как можно улучшить свою сексуальную жизнь. Врачи, ведущие программу, назвали три простые вещи, которые позволят испытывать оргазмы чаще и ярче. Вот что стоит взять на вооружение, по мнению Елены Малышевой и ее соведущих:

Во-первых, женщинам на время занятий любовью лучше оставаться в носках. Как показало исследование, проведенное в Нидерландах, у дам, занимающихся сексом в носках, тормозятся зоны мозга, отвечающие за страх. В общем, не чувствуя опасности и страха, амазонки падают в мир чувственных наслаждений. И в полтора раза чаще испытывают оргазм, чем леди из контрольной группы. К тому же он у них более продолжителен.

Во-вторых, правильное глубокое дыхание усиливает ощущения во время секса, также улучшая оргазмы. Ну и у тех, кто во время акта дышал достаточно глубоко, ждет более качественное расслабление всех мышц после. А это тоже немаловажный эффект релакса.

Ну и в-третьих, чтобы слизистые не пересыхали, необходимо следить за водным балансом. Проще говоря, пить не менее двух – двух с половиной литров воды в сутки.

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