Украинских военнопленных поселили в крымских санаториях

Условия для украинцев в плену такие, о каких даже на воле не могут мечтать их сослуживцы. Фото: REUTERS

В Крыму уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания плененных украинцев, которые еще вчера кричали "москаляку на гиляку".

Теперь они в плену. Но в каком! О таких условиях даже на воле не могут мечтать их сослуживцы.

- Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходима высококвалифицированная медицинская помощь, для всех задержанных организовано регулярное питание и гигиенические процедуры, прогулки на свежем воздухе. Каждому задержанному предоставлена возможность связаться с родственниками, - заявила Татьяна Москалькова в ходе своего визита на Крымский полуостров.

Не плен, а курорт. В общем-то на курорте пленные и находятся: Министерство обороны России представило свои жилищные и медицинские фонды на территории Крымского полуострова для размещения военнопленных.

Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России за гуманную работу с пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины.

- Особенно чувствуется контраст с теми видео, которые размещает украинская сторона в социальных сетях и которые шокируют весь мир, - подчеркнула Татьяна Москалькова.

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