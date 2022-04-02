New York Times: Вашингтон бросает против России советские танки

Важный вопрос - как вся эта броня будет переправляться на Украину? Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Любопытную новость поведала на днях своим читателям американская газета The New York Times: "США поспособствуют передаче Украине танков советского производства". Информация эта взята не с потолка - она просочилась от "надежных источников" в Белом доме.

Тут сразу возникает несколько резонных вопросов: первый - зачем это делается?

Администрация президента США отвечает - для усиления возможностей вооруженных сил Украины на Донбассе.

Вопрос второй - где американцы возьмут танки советского производства? И тут ответ известен - в странах бывшего Варшавского договора, которые перешли под "эгиду" НАТО. А это и Польша, и Венгрия, и Румыния, и Болгария. На вооружении армий этих стран осталось немало советских танков Т-55 и Т-72 (последние, кстати, даже производились в той же Польше по лицензии). Если Варшава, Будапешт, Бухарест и София по приказу из Вашингтона хорошо "поскребут по сусекам", то вкупе машин таких типов (а многие из них модернизированы) может набраться несколько сот. Сила серьезная. Вот только пока непонятно, кто будет управлять этими боевыми машинами - поляки, венгры, румыны, болгары или украинцы? Соседи так называемой "незалежной" вроде не выказывают желания посылать своих солдат на убой. Да и Вашингтон с Брюсселем все время твердят, что солдаты и офицеры НАТО не будут участвовать в войне на Украине. А где Киев быстро наберет такое количество подготовленных танковых экипажей, тоже неизвестно.

И, наконец, еще один и не менее важный вопрос - как вся эта броня будет переправляться на Украину? Очень вероятно, что через границу с ней. Следовательно, там и стоит ждать стальные колонны. И что, командование российскими войсками будет смиренно наблюдать за этой накачкой украинской армии?

Нет, конечно. Как только "советские" танки заползут на территорию Украины наши войска их будут рубить, рвать и жечь всеми доступными средствами, превращая в горелое железо. Ибо усиление боевого потенциала украинской армии будет мешать выполнению главной задачи нашей военной специальной операции - демилитаризации Украины. Что может внести существенные коррективы и в ее масштабы, и сроки.

А тем временем уже и британцы снова засуетились - Лондон обещает Киеву "орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы". Посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил: вся эта боевая техника "станет законными целями Вооружённых сил России при их передаче Украине".

Следовательно, такими же "законными целями" станут и те танки, которые Вашингтон задумал бросить на помощь Киеву.

А тем временем представитель Пентагона Кирби заявил, что США выделят $300 млн на военную помощь Украине. Уточняется, что в этот пакет помощи войдут ракетные системы с лазерным наведением, тактические беспилотники Switchblade, беспилотники Puma и др. Они, безусловно, тоже попадут в категорию наших "законных целей"...

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