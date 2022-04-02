Чтобы стать счастливее, на Украине решили поменять гимн

В Незалежной решили поменять слова украинского гимна "Ще не вмерла Украина" на более оптимистичный вариант. Фото: REUTERS

В парламенте Украины, по всей видимости, пересмотрели старый советский мультик прро капитана Врунгеля, который, как мы помним, раскуривая трубку, припечатывал: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". И обратили внимание на нынешний гимн Украины, начинающийся со слов: "Ще не вмерла Украина". В просторечии зачастую именуемый из-за этого "щеней".

Не может быть такого, решили некоторые депутаты, чтобы страна с таким началом главного государственного музыкального произведения стала вдруг успешной. И решили поменять слова украинского гимна на более оптимистичный вариант. Новый вариант текста уже появился на сайте украинского парламента. Что предлагают поменять?

Во-первых, саму "щеню": вместо слов "Ще не вмерла Украина" предлагают использовать другой оборот: "Процветает Украина". Ожидание другой "щени" в выражении "Ще нам, братья украинцы, улыбнется судьба" - на свершившееся: "Вже нам, братья украинцы, улыбнулась судьба". Обещание в будущем "сгинут наши вороженьки" хотят поменять на процесс, перманентно происходящий в настоящем времени "гибнут наши вороженьки", а вместо "душу и тело мы положим за нашу свободу" предлагают использовать совсем другой вариант - "душу и тело мы укрепили".

И вот тогда на Украину опустится счастье. Как только гимн поменяют, и Верховная рада споет его коллективно в новой редакции, так сразу и опустится.

Поляки вот только могут обидеться, что начало текста их гимна украинцы коверкают уже во второй раз. Первый раз, когда украинский гимн просто появился на свет. И из польского "еще Польска не згинела" ("Ввеки Польша не погибнет, если мы живем") перелицевали в украинский вариант: "Ще не вмерла України і слава, і воля". И вот теперь назревает вторая переделка на "процветает Украина". И, что примечательно, Польшу снова не спросили. Так ведь поляки и обидеться могут.

А если счастья вдруг на Украине не прибавится от перемены слагае… слов в гимне, то вполне возможно, что доберутся и до музыки потом. Если к тому времени еще останется украинская государственность.

Россию, конечно, как они мечтают в Киеве, им победить точно не удастся. Но хоть распоются.

Зато як гарно спивают.

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