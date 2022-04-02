Культурная спецоперация: Машков и Певцов отправляют выручку с билетов на Донбасс, Старовойтов поет перед бойцами, Маршал — перед ранеными

Стас Старовойтов уже ездил в Белгородскую область на линию соприкосновения, чтобы выступить перед русскими бойцами Фото: СОЦСЕТИ

На недавнем заседании Координационного совета Президентского фонда культурных инициатив первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что число артистов, желающих поддержать российских бойцов, участвующих в спецоперации, зашкаливает. Да, есть те, кто отчалил за границу, кается за то, что родился в России или вовсе открыто помогает военнослужащим ВСУ. Но таких немного.

- Конечно, всегда найдутся люди, для которых личный комфорт и деньги важнее, но таких меньшинство, - отметил первый замглавы АП РФ Кириенко. - Тут нужно судить по большинству: российским деятелям культуры, которые выступают с гастролями в пунктах временного размещения беженцев в ЛНР и ДНР, с концертами на Донбассе, перед действующими частями, в госпиталях, где находятся на лечении российские военнослужащие.

«КП» собрала несколько примеров того, как российские звезды делом помогают военнослужащим РФ и ЛДНР. По крайней мере, не скрывают этого.

Владимир Машков

Народный артист России Владимир Машков с самого начала четко обозначил мнение по ситуации на Украине — его друзей нацисты сожгли в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года: «Для меня это трагедия личная, потому что я с 2006 года очень много проводил времени в Одессе, в этом прекрасном городе. Я в течение года снимался в фильме "Ликвидация", а потом после этого приезжал, у меня были друзья, у меня была квартира в Одессе. И уже тогда ребята, мои товарищи, боролись с появлявшимися в 2011 году националистами, которых не хотела принимать Одесса. Четверых моих друзей сожгли в Доме профсоюзов. Никакой оценки этим действиям до сих пор не последовало».

Именно поэтому средства, вырученные со спектаклей Табакерки, которую Машков возглавляет, отправляются на Донбасс.

- Большое количество людей, беженцев, нуждается в материальной помощи, - подчеркнул артист. - И мы объявили, что все средства от сыгранного 4 марта спектакля «Матросская тишина» пойдут беженцам из Донецкой и Луганской [народных] республик. Я думаю, что это та помощь, которую мы можем прямо сейчас оказать. Ну, и будем продолжать делать все возможное.

Стас Старовойтов

Стас Старовойтов поехал по собственной инициативе. Фото: СОЦСЕТИ

Поддерживавший Донбасс и до начала спецоперации комик Стас Старовойтов уже ездил в Белгородскую область на линию соприкосновения, чтобы выступить перед русскими бойцами в нескольких воинских частях (он также поет в составе группы «Аричикаари», поэтому выступал, разумеется, не с юмористическим концертом, а с музыкальным).

- Поехал по собственной инициативе, - подчеркнул Старовойтов. - Мой троюродный брат погиб в первой чеченской, поэтому к военным испытываю уважение и считаю нужным их поддержать.

Как признался артист, выступление прошло «в теплой, братской атмосфере», а зрители приняли его хорошо.

Александр Маршал и «SOPRANO Турецкого»

Александр Маршал выступил в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского

Как и было принято во время ВОВ, первой и второй Чеченской войн, перед ранеными в госпиталях тоже выступают русские артисты. Арт-группа «SOPRANO Турецкого» 30 марта спела в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве. А Александр Маршал — в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского (Московская область).

— В это непростое время, когда лежат наши ребята, я просто посчитал необходимым их навестить и, по возможности спеть все, что могу, — пояснил певец. — Я надеюсь, что они скоро выздоровеют. У кого я не спрашивал, они все сказали, что вернутся. Я горд и счастлив, что у нас такая молодежь. Правда - это дорогого стоит.

Дмитрий Певцов

Еще один народный артист России Дмитрий Певцов провел в Нижнем Новгороде и Нижегородской области серию благотворительных концертов — все деньги тоже ушли на Донбасс.

— Желаем здравия и благоденствия всем добрым людям! — написал тогда артист. — Группа «Певцовъ-Оркестр» в содружестве с фондом «Время помогать» объявляют о концертах, которые пройдут: 2 марта — в Нижнем Новгороде в ДК «Газ», 3 марта — в Дзержинске в Театре драмы, 4 марта — в Арзамасе в ДК «Ритм».

Егор Бероев

Егор Бероев - соучредитель благотворительного фонда «Я есть!».

Не остался равнодушным актер Егор Бероев, соучредитель благотворительного фонда «Я есть!». В ростовском филиале организации активно помогают беженцам из Донецкой и Луганской областей, сиротам и детям с особенностями развития. Поэтому на эти нужды Бероев собирал пожертвования.

— Стоимость аренды [грузовика, который доставит медикаменты и гумпомощь на юг] — 100 тысяч рублей, — сообщалось на странице фонда. — В нынешней обстановке мы вынуждены открыть сбор на эту доставку. Сейчас важна любая сумма! Спасибо всем, кто поддерживает! Мы учимся жить вместе, и у нас получается!

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