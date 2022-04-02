Украину ждет «золотой дождь». А посевная сорвана

На Украине идут бои, а министры уже мечтают о том, как Незалежная обогатится. Фото: REUTERS

Главное, что по-настоящему умеют на Украине – это умеют мечтать, то есть мриять. К слову, снова об украинском гимне – весь он и есть мечта. Которая исполнится неизвестно каким способом, но обязательно, хоть и непонятно, когда. Мечтают в Киеве и о более конкретных и приземленных вещах. Например, о деньгах.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устименко озвучил свои мрии (мечты) о славном и прекрасном будущем Незалежной на нынешних руинах украинской власти.

- Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить - между $400 и 500 млрд. Мы говорим о 2-2,5 наших годовых валовых внутренних продуктах. Но все равно этого будет недостаточно, - заявил Устименко в телеэфире. - Поиск дополнительных средств постоянно продолжается. Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они зайдут в Украину, но надо рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от Российской Федерации.

По его словам, в обозначенную им сумму в 400-500 млрд. долларов США входят активы Центробанка России на сумму 300 млрд. долларов США. которые заморожены на Западе. Еще около 100 миллиардов баксов можно получить от замороженных активов российских олигархов, которые должны быть объединены в материальный фонд, и под них будут выпущены долговые обязательства, то есть облигации этого фонда. А еще Устименко надеется на репарации от России.

Губу, конечно, раскатал, хоть и не профессионально, но абсолютно по-украински. Про то, что замороженные активы России могут передать Украине, никто пока, кроме каких-нибудь младоевропейцев или совсем недалеких и отчаянных экспертов и не заикается. Потому что, во-первых, ситуация с санкциями против России сейчас только разворачивается, и что будет дальше, никто не скажет. А, во-вторых, зима близко. Та, которая без российских энергоресурсов обещает быть невыносимо холодной. Хотя и эта, судя по погоде, еще не закончилась

Да и в любом, даже в самом хорошем для европейцев варианте, в Еврозоне складывается такая экономическая ситуация, что Европе сейчас не до Украины, ей и самой пригодятся российские миллиарды. А Украине, может, и кинут какой свинячий хвостик. Если останется.

К тому же, это только украинским экономистам может казаться, что активы ЦБ – это обязательно деньги на счетах. А это могут быть, например, долговые обязательства других стран, всякие там депозитарные расписки, вроде АДР, и другие бумаги. В этом случае тем же США интереснее сказать, что они "прощают всем, кому должны". И при чем тут, собственно, Украина?

Видимо, не все в Киеве такие оптимисты, как Устименко. И народные депутаты Украины выбрали более реалистичный сценарий для украинской экономики. Верховная рада одобрила законопроект о национализации собственности граждан РФ. И не только их.

Закон вносит изменения в ранее принятый документ «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». Под национализацию по этому законопроекту подводят собственность не только граждан РФ, но и потенциально всех тех, кто отказывается осуждать российскую спецоперацию: "Принятый документ приравнивает к резидентам России, на которых распространяется действие закона о национализации имущества, граждан РФ, лиц, которые не являются гражданами РФ, но тесно связаны с ней, в частности проживают там или занимаются основной деятельностью".

Очень немаловажный момент – под национализацию частной собственности подпадают и те, кто "не остановил свою экономическую деятельность на территории России в период действия военного положения на Украине". Переведем? Обязательно. Это значит, что любая собственность украинского гастарбайтера (заробитчанина), который не вылезал из России, чтобы прокормить семью на Украине, и продолжает это делать и посейчас, может быть у него отобрана и национализирована.

Учитывая активность соседей, доносивших после вступления в силу "мовного закона" на тех, кто общался не на мове, а на русском языке, можно считать, что таким заробитчанам теперь проще семью свою в Россию перевезти, чем самим туда возвращаться, где и все отберут, и еще самого посадят за "сотрудничество со страной-агрессором".

А после этого можно и помечтать, о том, как "нам дадут". Об очередных миллиардах и даже, не стоит ограничивать фантазию, триллионах долларов, которые обрушатся на Украину в виде "золотого дождя". Помнится, в мае 2014 года один такой украинский фантазер-экономист Андрей Новак заявлял, что международные фонды после "революции гидности" уже "условно зарезервировали" для Украины не менее 700 млрд. долларов инвестиций. И вот-вот прольется тот самый "золотой дождь". Только обещали финансовый, а получилось...то, что получилось.

А пока, пока срывается посевная – нет семян, нет топлива, нет гарантий… Но зачем она, если власть ждет дождь совсем другого рода. После "золотого дождика" в четверг все обязательно будет. Когда при этом рак на горе просвистит "Соловья" Алябьева.

Главное - верить, что дадут. А потом догонят и еще дадут.

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