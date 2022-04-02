«Кто мне может запретить ходить голой?»: Волочкова посмеялась над соседями, которые попросили ее одеться

Балерина Анастасия Волочкова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Соседка Анастасии Волочковой Наталья Воронкова требует Тверской суд запретить балерине ходить обнаженной по дачному участку. Плюс ко всему, другая соседка артистки решила наказать ее за обнаженку рублем - попросила суд компенсацию в 5 миллионов рублей. Судя по всему, дамы очень хотят в телевизор.

Настя лишь посмеялась над судебным иском соседей. А ведь правда - как можно запретить ходить дома в чем хочешь?

-Ни дня без приключений у Волочковой! - возмутилась артистка.- Люди добрые. Многим, наверно, скучно. Вы сделали мой день! Мне сообщили, что моя соседка, которая, летом, сидя в кустах, на своём участке, сфотографировала меня писающей у моей ёлочки, за что на неё по статье 137 за вторжение в частную жизнь, заведено Уголовное дело, подала на меня в суд! С требованием, чтобы суд запретил мне, простите, не расхаживать по своему участку голой. Люди добрые, вы в своём уме? У меня истерика. Вытираю слёзы смеха.

По словам Волочковой, ее соседки бывают на своих участках дважды в год и не живут там постоянно.

-Извините, это мой участок, я тут, что хочу, то и делаю. Это моя частная территория. Я имею право на ней делать всё, что хочу. Загорать, окунаться в купель обнаженной, писать (как они выразились : «исполнять этюд малой нужды), курить кальян на веранде, да всё, что мне хочется. У меня туи растут по всему периметру участка по 5 метров высотой! Ну, если кому-то неймется и не даёт покоя любопытство и люди готовы сидеть в засаде в кустах сутками и ждать пока я разденусь - я не против, я не стеснительный человек и мне стесняться нечего. И прятать тоже. Я никого не трогаю и никому не мешаю. Если бы мешала, то соседи постучались бы ко мне и об этом сказали, - сообщила Волочкова.

Балерина отметила, что закон не запрещает ей раздеваться на собственном участке.

- А тут ещё детей каких то приплели, мальчик меня увидел какой-то, такая чушь вообще, я там не то что детей, я этих соседей-то никогда не видела! И вообще, из своих окон смотрели бы на свой участок, а не заглядывали на мой. Театр абсурда самый настоящий, - посмеялась над иском балерина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анастасия Волочкова раскрыла горькую правду о своей дочери

Ариадне в этом году исполнится 17 лет (подробнее)

Медведева рассказала об отношениях с Милохиным

Фигуристка заявила, что они просто друзья (подробнее)