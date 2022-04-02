Геннадий Зюганов - о санкциях Запада: Первыми сдадутся немцы

Лидер Компартии РФ Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Здравствуйте, Геннадий Андреевич! Это помощник Зюганова – Гамов Александр.

- Привет!

- Товарищ Генеральный секретарь, я изучил и вчера, и сегодня ваши заявления, и у меня такое впечатление, что слово «харакири» вы внесли в немецкий перевели на немецкий язык, что первыми сдадутся и отменят санкции немцы, Германия. Это правда?

- Ну, немцы говорят: «Ordnung das ist Ordnung”. - “Порядок есть порядок». Вот за порядок надо платить в рублях.

- Ах, вот так переводится, что ли?

- Да! Предлагают же им - за газ - ну, совершенно приемлемую схему. Я считаю, что немцам не надо делать себе «харакири». Потому что их экономика полностью завязана на наши энергоносители, и в результате, если они откажутся платить, то у них не только пострадает химическая, металлургическая промышленность, население, но и - медицинская.

- А это почему?

- Потому что абсолютное большинство таблеток упаковывается в то, что делается из газа.

С другой стороны, немцы умеют работать, я там три года служил, правда, в группе советских войск в Германии, непосредственно в Красной Армии, но они всегда дорожили нашими торговыми отношениями.

Поэтому Шольцу (федеральный канцлер ФРГ. - А.Г.) нечего ложиться под американцев, надо думать о своей экономике, своем производстве.

Но в целом и Германия должна помнить, они развязывали две мировые войны. И им - способствовать обострению обстановки - не только негоже, а абсолютно непростительно и недопустимо. А, тем более, поддерживать нацистов, бандеровцев и фашистов на Украине.

Надо, наоборот, помогать нам бороться с этим злом и проказой, которая в свое время отравила всю Германию.

- Мы же потом Германию и лечили...

- Мы 10 лет проводили в Германии денацификацию, и провели ее вполне успешно.

Были запрещены все нацистские партии, восстановлены производственные, культурные, деловые связи.

И в этом отношении Германия должна пример показывать всей Европе, а не наоборот.

- И потом, ваш папа бил немцев на Кавказе, в Крыму?

- Мой отец сражался с фашистами с первого дня Великой Отечественной - начинал на бессарабской границе, потом несколько месяцев сражался за Одессу. А под Севастополем был смертельно ранен, но выжил - после пяти операций.

И всю жизнь преподавал, учил детей самому доброму и вечному. И всегда мне говорил, что недопустима новая война. И ещё говорил: запомни, самое большое зло в мире – фашизм, нацизм и бандеровщина.

Мой дядька тоже сражался, дошел до Берлина, освобождал Европу. Потом, когда возвращался домой, бандеровцы обстреляли поезд, и он погиб уже в поезде.

Прошел всю войну, выжил... А потом... А что касается Украины сегодня, посмотри, что они творят.

Поэтому, надо принимать меры.

Вот сейчас у нас закончился только что большой партийный актив, участвовало более 2-х тысяч. Все наши друзья и по линии Союза Компартий, и - по линии левопатриотических сил одобрили нашу программу «20 неотложных мер».

А там предложена не только экономическая программа возрождения, поддержка народных предприятий, но и - идеологические меры.

Не зря Путин говорит о пятой и шестой колоннах, которые продают и предают страну. Мы должны всё делать, чтобы очиститься от этой предательской пьяной коросты и уверенно двигаться вперед.

Тем более, сейчас заключили довольно мощный союз и с Китаем, и с Индией.

А те, кто занимается у нас антисоветизмом, антикоммунизмом, просто подрывают стабильность в стране, а нам надо сейчас укреплять силы народно-патриотические, чем занимается и товарищ Гамов.

- Да! Вы же в армии, по сути, воспитывали денацифицированных немцев?

- Нет. Я служил в специальной разведке по борьбе с атомным, химическим, бактериологическим оружием. Но у нас была и особая миссия. В городе Гера, где я служил, было около тысячи бывших эсэсовцев, они все были под контролем.

Они вели себя корректно - ни одного нарушения, ни одного выпада против Советской Армии. Они понимали, что это - армия - победительница, армия сильных, мужественных и храбрых людей, вели себя сдержанно и корректно.

Вот почему, я надеюсь, что первыми откажутся от политики санкций именно немцы.

- Впереди - денацификация на Украине.

- Она уже проводится. Надо проучить и нынешних фашистов и мерзацев.

Во-первых, надо их наказать, а, во-вторых, сказать, что эта короста и проказа будет выжжена с территории Европы. Нельзя допускать, чтобы нацизм снова в Европе поднял голову.

- А вы не собираетесь федеральному канцлеру позвонить, типа, hände hoch (руки вверх)!

- Зачем hände hoch? Когда я в Германии служил, получил медаль, их высокую награду, называлась она «Дружба» (Freundschaft). Поэтому я предлагаю немцам дружить, а не враждовать.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь!

- Давай...

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