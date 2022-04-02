Развалить Евросоюз и пожертвовать Украиной. На что готовы США и Британия ради ослабления России

Британия и США готовы пожертвовать Евросоюзом, чтобы "насолить" России. Фото: REUTERS

- Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей, - почему-то вспомнился именно этот эпизод из фильма "Любовь и голуби", когда прочитал, что Великобритания выступает против заключения "слишком раннего мирного соглашения" между Киевом и Москвой. О чем заявила авторитетнейшая британская газета Times со ссылкой на правительственные источники.

ВОЙНА И МИР. ЧТО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ

- Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы Зеленский договорился. Мы считаем, что Украина должна максимально улучшить свою позицию в военном отношении, прежде чем начинать переговоры, - приводят мнение высокопоставленного источника в правительстве британские журналисты. При этом, почему он решил, что Украина сможет "максимально улучшить свою позицию в военном отношении", не расшифровывается. И этот постулат даже вызывает удивление, потому что все происходящее никак не походит на это улучшение.

Но главное уже сказано. Англосаксам вовсе и не надо, чтобы Украина что-то там улучшала. Им желательно, чтобы обе стороны нанесли друг другу максимальный ущерб, а они постоят в сторонке, понаблюдают и постараться выжать из ситуации максимум прибыльности и полезности для себя. Как посоветовал британский премьер Борис Джонсон Зеленскому, воевать с Россией до "последней капли крови". Разумеется, украинской.

Именно для этого Великобритания объявила о готовности передать Украине (на самом деле продать в кредит) тяжелое вооружение в виде систем ПВО, противокорабельных ракетных комплексов и артиллерии, а США сейчас додавливают страны НАТО из числа бывших членов Варшавского договора по вопросу о передаче Украине танков советского производства. Понятное дело, свято место пусто не бывает, и выведенные из арсенала бывшесоветские танки надо срочно заместить бэушными американскими, которые США готовы продать европейским союзникам по цене новых. Украина-то, может, и исчезнет вместе со своими долгами, а страны Восточной Европы наверняка останутся и будут должны США.

РУСОФОБЫ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

Примечательно, что для взбадривания Украины США, Великобритания и страны ЕС постоянно совершенствуют открытый ими "второй фронт" против России – санкционный. При этом, европейцы и рады бы на нем остановиться на уже достигнутом, но Вашингтон и Лондон с радостью откликаются на новый задорный клич Киева и Варшавы, демонстрирующих редкое антироссийское единение. Можно сказать, что русофобы нашли друг друга под одобрительное похлопывание англосаксов.

- Западные санкции против России не работают, - заявил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Практически одновременно об этом в своем очередном интервью заявил и Зеленский.

- Премьер Матеуш Моравецкий вчера направил главе Еврокомиссии новый призыв, письмо, которое будет передано Евросовету, касающееся новых санкций, - сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. И расшифровал, о чем идет речь на этот раз. - Премьер предлагает ЕС реализовать обещания, чтобы закрыть финансовые потоки с Россией, отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент – конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим – это заморозка активов.

Примечательно, что ровно такие же, совершенно аналогичные требования по новым санкциям потребовал у Брюсселя и Киев. Совпадение?

- Историю с эмбарго на поставку российских энергоносителей пытаются пропихнуть американцы и британцы, которые мало зависят от российской нефти и газа. Задача британцев – разрушение Европейского союза, из которого они вышли. Поэтому британская агентура в Европе, включая поляков, болгар, чехов, пытается расширить антироссийские санкции, в том числе и на энергетический сектор, для того чтобы Европе было плохо, - уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Если бы они могли взять и применить какие-то более жесткие санкции, они бы их применили. Дело в том, что в Европе начинается серьезный экономический кризис или, скажем, он вполне вероятен. И на этом фоне вводить какие-то дополнительные санкции Европа против России уже не будет, да и нет уже больше таких отраслей, где бы они могли ввести против нас санкции и при этом самим не пострадать.

А У НАС НА ВАШИ САНКЦИИ…

120 компаний из России и Белоруссии вошли в новый пакет санкций. И что-то сильно изменилось?

- Если против какого-то военного завода объявляются санкции, и он не может покупать электронику какую-то сложную или какие-то сложные составляющие для российских вооружений, которые в России не производятся, он ищет людей, которые могут это все необходимое закупить, а внутри России передать на этот завод. Против этих компаний, которые могли бы быть посредниками в приобретении той или иной чувствительной продукции, и введены санкции, - пояснил радио "КП" Зубец. - Вот эти 120 компаний – это как раз те, через которые можно было бы купить ту или иную продукцию двойного назначения в Европе, Америке и по всему остальному миру. Своеобразные фирмы-прокладки. Соответственно, возникает вопрос о том, что необходимо создать еще 120 прокладок, которые смогут это закупить, или использовать прокладки, например, которые действуют за пределами России, на постсоветском пространстве, например. Это такая борьба брони и снаряда. То есть, есть снаряд, он пробивает броню, броня укрепляется, изобретается новый снаряд. И такая борьба нам предстоит надолго.

- Та же самая история существовала в Советском Союзе, когда существовала американская организация по контролю за экспортом в Россию, которая давала разрешение на поставку той или иной техники, - продолжил Алексей Николаевич. - Если они считали, что это техника двойного назначения, оборонная, они запрещали разным странам поставлять эту продукцию в Советский Союз. Та же самая система введена сейчас. Но Советский Союз обходил тогда эти ограничения. Такая же история будет и сейчас, как и при Советской власти.

Реакция Франции, Германии, Чехии, Венгрии и других стран Европы этих "увлеченных" Россией практически не волнует. Как и реальные результаты, которые оказываются далекими от ожидаемых. Как не волнует и судьба украинцев и вот этих танков советского производства, которые наверняка передадут украинцам по описи еще до пересечения украинской границы. Поскольку, как заметил посол России в Великобритании Андрей Келин, "они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины".

И будет ли действительно вся эта история длиться до "последнего украинца", сейчас зависит, как это пошло ни выглядит, от президента Украины Владимира Зеленского.

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