Журналисты уверены, что США финансировали исследования по созданию COVID-19 Фото: REUTERS

Американское издание Vanity Fair в течение последних нескольких месяцев в обстановке секретности проводило собственное расследование причин появления на свет нового коронавируса. Журналисты собрали и проанализировали более 100 тыс. страниц различных материалов. Внимательно ознакомившись с ними, они пришли к однозначному выводу – США финансировали исследования по созданию COVID-19, и после того как коронавирус вырвался на свободу из уханьской лаборатории в Китае, предприняли попытки уничтожить свидетельства своего участия в этом.

Одним из главных «героев» появления на свет COVID-19 стала, по утверждениям журналистов, американская некоммерческая организация EcoHealth Alliance. Ее руководитель Питер Дашак посвятил свою жизнь выбиванию и осваиванию различных грантов. До регистрации EcoHealth Alliance он возглавлял движение по спасению от вымирания ламантинов, испытывавшее серьезные финансовые трудности.

Журналисты рисуют портрет Дашака как «лысеющего и обычно одетого в походную форму наполовину продавца, наполовину провидца, который ясно видел, что вторжение человека в мир природы может привести к появлению опасных патогенов».

Несколько лет назад Дашак обратил внимание на то, что американское правительство выделяет немалые средства для исследования различных вирусов. Объявленная цель была благородной и звучала как «исследование вирусов животных с целью предотвращения их передачи человеческой популяции».

К тому времени правительство США, напуганное лихорадкой Эбола и биотерроризмом в целом, стало выделять на подобного рода исследования немалые деньги. Документы свидетельствуют, что первый грант в размере $3,7 миллиона EcoHealth Alliance получил в 2014 году. Платежное поручение подписал директор американского государственного Института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Грант был выделен для проведения исследования «Понимание риска появления коронавируса у летучих мышей». Часть этих денег ушла в Китай, в ставший впоследствии печально знаменитым Уханьский институт вирусологии. Vanity Fair удалось установить – как появился на свет коронавирус, и как он оказался среди людей. Немало фактов свидетельствуют также и о том давлении, которое оказало правительство США на мировое сообщество с целью сокрытия своего участия в финансировании исследований EcoHealth Alliance.

Журналисты приводят рассказ одного из экспертов, побывавшего в составе делегации Всемирной Организации Здравоохранения в Уханьском институте вирусологии уже после того, как началась первая волна пандемии. Эксперт рассказал, что половину месячной командировки он, как и его коллеги, провел в одном из отелей, на карантине. А собственно проверка представляла из собой короткую беседу с китайскими вирусологами, которые заверили заморских гостей в том, что тщательно соблюдают нормы безопасности.

Дашак, тогда прокомментировавший СМИ эту инспекцию, заявил, что у проверяющих не было иного выбора, как верить китайцам на слово. «Мы задавали им сложные вопросы. И ответы, которые китайцы нам дали, показались правдоподобными, правильными и убедительными», - сказал он.

В публикации также представлены копии писем минздрава и минобороны США, свидетельствующие в пользу того, что американцы с самого начала пандемии пытались удалить все данные о причастности EcoHealth Alliance к исследованиям, проводившимся в Уханьском институте вирусологии, приведшим, в конечном итоге, к появлению COVID-19, унесшего жизни миллионов людей.