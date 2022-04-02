«Это не в России, это у нас»: сотни снимков с пустыми полками магазинов в Европе публикуют в соцсетях

За границей в супермаркетах пустеют полки с продовольствием. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Исчезли паста и подсолнечное масло», «Нет муки», «Никогда не видел полки такими пустыми»… Нет, это не описание российских магазинов эконом-класса. Фотки, датированные концом марта, гуляют по соцсетям с упоминанием известных западных торговых сетей Walmart, Lidl, Tesco. Неаполь (там с полок исчезла, как это ни удивительно, паста), Малага, города Германии и даже американский штат Колорадо.

«Время почувствовать вкус нашего собственного лекарства», - пишет пользователь с Кипра, намекая на западные санкции.

Пустые полки в магазине немецкого Штутгарта. Фото: СОЦСЕТИ

Проблемами с продовольствием европейцев и американцев начали довольно основательно пугать еще где-то с середины марта.

«Почти треть мировых поставок пшеницы приходились на Россию и Украину… Порта закрыты и инфраструктура в хаосе… Нехватка пшеницы или рост цен на нее скажется на таких важных продуктах питания как хлеб, паста, каши, - сообщало еще 15 марта Euronews.green. - Россия и Украина — это около 70-80 процентов мирового экспорта подсолнечного масла… Супермаркеты в Испании и Италии уже начали ограничивать его продажи». Дальше давались практические советы — не накупать продуктов больше, чем надо, чтобы избежать ситуации, как в пандемию с туалетной бумагой. Ну вы понимаете, что любые обычные люди, а не только россияне, делают после таких предупреждений…

Фото: СОЦСЕТИ

Тем более, что дальше появились заявления, что в Италии запасов подсолнечного масла хватит лишь до конца марта. А потому встанет производство печенья, соусов, ряда консервов. В Испании ситуация усугубилась акциями протестов дальнобойщиков, недовольных резким ростом цен на бензин на фоне антироссийских санкций. Этим объясняются многочисленные фото с полками испанских магазинов, где, кроме ценников, вообще ничего - из-за забастовки продукты просто не привезли.

Супермаркет в одном из итальянских городов. Фото: СОЦСЕТИ

А в городах Великобритании, включая Лондон, протесты прошли буквально сегодня, 2 апреля. Главная причина — резкий рост цен на газ и электричество. Но и общий рост потребительских цен — рекордный за последние 30 лет.

Пустые полки в испанском магазине. Фото: СОЦСЕТИ

Не без паники и в США. Parade.com составил целый список продуктов, с которыми у американцев скоро могут возникнуть проблемы. В нем говядина, курятина, молочные продукты и даже овощи и фрукты. Среди причин — резкий рост затрат на перевозку в связи с подорожанием бензина и на упаковку (тут куча своих причин, так или иначе косвенно связанных с санкциями), из-за чего начались проблемы у местных производителей-пищевиков.

«Плата за санкции ложится не только на Россию, но и на ужасающее количество других стран, включая европейские страны и нашу страну», - цитирует издание американского президента Джо Байдена.

Фото: СОЦСЕТИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аукционный дом Christie s запретил участвовать в торгах клиентам, которые находятся в России и Белоруссии, а также продажу предметов роскоши в эти страны. В соцсетях по этому поводу гуляет видео, где аукционист разбивает своим молотком продаваемый предмет стоимостью миллион долларов.