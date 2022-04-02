Минобороны одним ударом уничтожило более 100 неонацистов и иностранных наемников

Военная спецоперация на Украине продолжается. Фото: REUTERS

- В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в Харькове, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

А днем 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожено скопление бронетехники, боеприпасы, цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе. Ударами выведены из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.

Генерал-майор сообщили об успешном наступлении подразделений Луганской Народной Республики, которые блокировали позиции украинской 57-ой мотопехотной бригады в Боровское.

Там уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины.

Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

125 самолетов.

88 вертолетов.

381 беспилотный летательный аппарат.

1888 танков и других боевых бронированных машин.

205 установок реактивных систем залпового огня.

793 орудия полевой артиллерии и миномета.

1771 единица специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова высоко оценила роль Минобороны в гуманном отношении к пленным.

Министерство обороны РФ представило свои жилищные и медицинские фонды на территории Крымского полуострова для размещения людей, добровольно сдавшихся в плен. Все пленные обеспечены регулярным питанием, раненым украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь. Как стало известно "КП" украинские пленные в Крыму размещены в казармах военного городка Черноморского флота.