Фейк о бомбежке роддома в Мариуполе разоблачила сама "героиня" съемки

Фоторепортер из Associated Press сделал снимки Марианны Подгурской. Фото: REUTERS

Как же истерил Зеленский, когда съемки "последствий бомбежки роддома в Мариуполе" 9-го марта стали разлетаться по западным СМИ, как горячие пирожки в трескучий мороз.

- Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами, дети под завалами, это зверство. Сколько еще мир будет соучастником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо над Украиной! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила, но, кажется, вы теряете человечность, - написал он сразу же в Твиттере. А власти Мариуполя, кстати, уже сбежавшие из города "подтвердили" 17 "пострадавших" рожениц и членов медицинского персонала от "российского бомбового удара".

Зеленский не унимался.

- Детская больница, роддом – чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было – денацификация больницы? Все что оккупанты делают с Мариуполем – это уже за пределом зверства, повторял он снова и снова.

По горячим следам многие эксперты заявили, что эта история – не что иное, как постановка. Приводили свидетельства очевидцев, что в этом роддоме давно обосновался штаб нацистского "Азова" (запрещен в РФ), что " в роддом пришли люди в форме, разогнали персонал организации, а в здании устроили огневые точки", что фото носят постановочный характер, указывали целый ряд признаков тщательной подготовки фейка. Выступали российские дипломаты, постпред и его заместитель при ООН.

Но ничего не помогало, на Западе просто ничего не хотели слышать. Financial Times, The Times, десятки других крупных изданий на Западе, премьер Великобритании Борис Джонсон, Генсек ООН Антониу Гуттереш – все они и десятки других высокопоставленных функционеров вместе с тысячами активистов осудили "зверства российских войск на Украине". Тогда же директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов выразил надежду, что "мир узнает правду, когда российские войска освободят Мариуполь".

И вот – Мариуполь, за исключением нескольких кварталов, наш. И девушка, бывшая моделью на этих съемках, найдена и жива. И она, украинская модель и блогер Марианна Подгурская, рассказала ту историю от первого лица.

- Военные пришли однажды и спросили: "Дайте еды!", и они забрали нашу еду, а нам сказали: "Приготовите еще", - рассказала она и добавила, что "военные ничем не помогали".

Снимки сделали во время эвакуации женщин из палат в подвал Фото: REUTERS

- Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. 9 марта мы сидели, обсуждали, … и мы услышали, как прогремел снаряд, - рассказала она саму историю с фотосессией, заметив, что они не слышали ни гула самолета, ни каких-то других признаков авианалета. И даже не может сказать, прилетел ли снаряд какой-то, или просто был взрыв. Но зато практически сразу появились операторы, которые начали вести съемку. Был среди них и тот фоторепортер из Associated Press, которого "азовцы", как говорят, позже эвакуировали из Мариуполя.

При этом, судя по всему, никто ее ни о чем не просил, не спрашивал разрешения и т.д. Просто взяли, погрузили на носилки и понесли на съемки, поскольку девушка привлекательна и молода.

Сейчас уже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе, а глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил признать потерпевшей по делу участницу съемок в развалинах мариупольского роддома Марианну Подгурскую.

- Бастрыкин поручил следователям проработать процессуальный статус женщины в качестве потерпевшей в данном уголовном деле, а также принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности, - говорится в официальном сообщении СК.

Думаете, что-то изменилось в остальном мире, и кто-то на Западе извинился за распространение фейка? Ничего подобного. Там уже заняты распространением других, совсем свежих псевдоновостей с обвинениями России. Более того, вице-президент США Камала Харрис вновь использовала фейк про "бомбежку роддома в Мариуполе" в качестве доказательства нецивилизованного поведения российских войск на Украине.

А вот про то, что бойцы запрещенного в России "Азова" сами сегодня обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя, причем из артиллерийских орудий, про это ни одно украинское или западное СМИ почему-то не сообщили.

Ну, мы же понимаем, что это для них совсем другое.