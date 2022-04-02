Война только начинается. Фото: REUTERS

Долго не мог подступиться к этому посту. Сначала потому, что во время боевых действий существуют определенные правила распространения информации. Потом потому, что не мог найти ответы на вопросы, которые задают подписчики. И которые я задаю себе.

Когда стали появляться фото жовто-блакитных флагов там, где мы были еще несколько дней назад, отрицать очевидное стало бессмысленно. Мы уходим из-под Киева. Отводим свои подразделения «за ленточку». Я не политик и не генерал, у меня нет всей картины перед глазами. Я не знаю, почему было принято такое решение.

Я репортер воюющей страны. И все эти полтора месяца я был с моей армией. И я горд, что мне выпала честь освещать героические бои сначала под Мариуполем. Потом под Киевом. Я был в Гостомеле и жал руки настоящим русским богатырям. Никто и ничто не отберет у них их подвиг. И не обесценит. Их не смогли взять в бою. Это уже в Истории. Как и приштинский десант, который потом тоже ушел из Слатины.

Война только начинается. Потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Надо делать выводы и идти дальше. До конца. Я остаюсь с нашей армией. Поддержите ее сейчас. Оригинал в телеграм-канале автора.