СК России опубликовал список высокопоставленных украинских неонацистов, подлежащих суду

Следственный комитет продолжает расследовать преступления, совершенные украинскими военными и националистами Фото: ru.wikipedia.org

Следственный комитет продолжает расследовать преступления, совершенные украинскими военными и националистами в отношении мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. На основе собранных доказательств ведомство представило список высокопоставленных украинских неонацистов, которые подлежат задержанию и аресту.

- 22 лицам заочно предъявлены обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения Донбасса и применении запрещенных средств и методов ведения войны, - заявили в СК России.

Украинские военные, занимавшие руководящие должности, отдавали приказы, а другие ими руководствовались с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик системами залпового огня «Град» и «Ураган», авиационными неуправляемыми ракетами, имеющих кассетную головную часть, тактическими ракетами «Точка-У» и другими видам тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия.

В результате было убито и ранено большое количество гражданского населения, уничтожались гражданская инфраструктура и жизнеобеспечивающие объекты.

СПИСОК ОБВИНЯЕМЫХ

1.Министр обороны Украины Валерий Гелетей (с июля 2014 г. по октябрь 2014 г.).

2. Министр обороны Украины Степан Полторак (с октября 2014 г. по август 2019 г.).

3. Первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак (с сентября 2014 г. по настоящее время).

4. Заместитель Министра обороны Украины Александр Дублян (с октября 2015 г. по декабря 2016 г.).

5. Заместитель Министра обороны Украины Игорь Павловский (с 2015 г. по 2019 г.).

6. Заместитель Министра обороны Украины Олег Шевчук (с ноября 2016 г. по сентябрь 2019 г.).

7. Начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко (с июля 2014 г. по май 2019 г.).

8. Командир 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (в последующем - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, 2019 г.) Игорь Колесник.

9. Заместитель начальника Генерального штаба Министерства обороны Украины Владимир Хижий (2014 г.).

10. Заместитель начальника Генерального штаба Министерства обороны Сергей Бессараб (с 2015 г. по март 2020 г.).

11. Начальник главного управления разведки Вооруженных Сил Украины Василий Бурба (с 2016 г. по 2020 г.).

12. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергей Попко (с 2014 г. по 2016 г.).

13. Командующий военно-воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов ( с 2015 г. по 2021 г.).

14. Командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский (с 2015 г.по 2019 г.).

15. Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Украины Игорь Лунев (с 2016 г. по 2020 г.).

16. Командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины Игорь Воронченко (с 2016 г. по 2020 г.).

17. Командующий войсками оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Сергей Наев (с 2018 г. по 2019 г.).

18. Заместитель командующего войсками Оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (с 22.03.2017 – командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины) Александр Павлюк.

19. Первый заместитель командующего Оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Андрей Грищенко (2016 г.).

20. Первый заместитель командующего войсками Оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Красноок (2017 г.).

21. Первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Локота (2016 г.).

22. Командир 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Гараз (2015 г.).

Следственный комитет России продолжает сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур, для представления их суду.