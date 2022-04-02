«Неузнаваемая Водонаева и помолодевшая Безрукова»: Алексей Чадов созвал подруг на закрытую вечеринку

Фото: пресс-служба мероприятия

40-летнего Алексея Чадова года два не видели на светских раутах. Как выяснилось, артист пробует себя в амплуа режиссёра.

По такому случаю Чадов пригласил друзей на закрытую презентацию

саундтрека и клипа «Сильная» из своего авторского «INFILTRATION». Это режиссерский дебют актера, известного своим участием в, можно сказать, легендарных фильмах «Война», «9 рота», «Ночной Дозор», «Вий», «Молот» и во многих других.

Премьера киноленты должна была состояться еще 17 марта, однако была перенесена из-за политической ситуации на мировой арене. Именно поэтому в сложившихся обстоятельствах песню и клип «Сильная» в исполнении Анастасии IVKA, которая является и автором саундтрека, были представлены несколько раньше. Клип является своеобразным дополнительным трейлером, в котором можно проследить сложность взаимоотношений персонажей Алексея Чадова и Кристины Асмус.

Фото: пресс-служба мероприятия

В числе гостей презентации оказалась и звезда шоу «Дом-2» Алёна Водонаева.

Мало того, что под сложным слоем грима светскую львицу мало кто узнал. Так ещё Алёна удивила и нарядом «маньяка», надев плащ на обнаженное тело. Ну во всяком случае так многим показалось.

Фото: пресс-служба мероприятия

А вот 56-летняя Ирина Безрукова наоборот порадовала поклонников своим безупречным обликом. Артистка выглядела очень свежо и молодо. Лет на двадцать моложе своего паспортного возраста.

Хотя на удивление Ирина пока всерьёз не колдует над своим лицом, пластику не делала. Лишь время от времени посещает косметолога.

Фото: пресс-служба мероприятия

- Я как-то попробовала колоть ботокс, совсем в небольших дозах. И мне не понравилось, совсем. Особенно ограничение мимики. Поэтому теперь я прибегаю к более сложным методам красоты. Они не всем понравятся,— рассказывала в интервью Безрукова.

Ирина для тонуса практикует иглоукалывание. Плюс ко всему артистка не есть жареную и острую пищу.