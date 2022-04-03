Врачи обнаружили 7 разных форм коронавирусной инфекции. Вот как их различить

Официальной классификации ковида в зависимости от симптомов пока нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ: НЕ СПУТАЕШЬ НИ С ЧЕМ

- Коронавирусная инфекция - своего рода многоликий Янус. Она может иметь самые разные клинические проявления (то есть симптомы. - Ред.), - рассказала замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Антонина Плоскирева, выступая на XIV Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.

Однако официальной классификации ковида в зависимости от симптомов пока нет, разводит руками эксперт. Выделяются лишь формы болезни, исходя из тяжести состояния: бессимптомный, легкий, среднетяжелый и тяжелый COVID-19.

- Как показывают исследования нашего института, все-таки есть основания выделять более широкой круг форм коронавирусной инфекции, - отметила Плоскирева. - Например, хорошо знакомая всем потеря обоняния, аносмия, при ковиде имеет четкие отличия.

Во-первых, при других острых респираторных и вирусных инфекциях не происходит полного отключения от мира запахов. Во-вторых, не остается хвост в виде паросмии, то есть искажения обоняния, пояснила врач. В то время как переболевшие коронавирусом нередко жалуются, что всюду чудится запах тухлых яиц, старого тряпья и прочей гадости.

- У нас под наблюдением было около 10 тысяч пациентов. Больше половины из них - около 60% столкнулись с той или иной степенью нарушения обоняния. При этом у 10% аносмия оказалась единственным симптомом заболевания. Мы считаем, что в таких случаях, когда у человека нет других жалоб кроме проблем с обонянием, речь идет об особой, отдельной клинической форме коронавирусной инфекции, - заключила доктор Плоскирева.

РАССТРОЙСТВО ЖКТ И УДАР ПО ПЕЧЕНИ

В народе широко известен «кишечный грипп». Эксперты предлагают по тому же принципу выделить и еще одну форму COVID-19.

- Мы называем это гастроинтестинальные проявления ковида (тошнота, рвота, боли в животе, диарея. - Ред.), - рассказала врач-инфекционист. - Нередко они встречаются в дебюте болезни, а дальше добавляются прочие симптомы. Однако примерно у 10% заболевших коронавирус не дает других проявлений, ограничиваясь лишь поражением ЖКТ.

По сути ковид в этом случае похож на острую кишечную инфекцию (ОКИ). «Мы видели такое у пациентов, которые поступали в отделение ОКИ, и у них подтверждалась именно коронавирусная инфекция», - пояснила Антонина Плоскирева. По ее словам, вирус обнаруживался в фекалиях.

Это важная находка, потому что подтверждает: зловредная «корона» может передаваться, как и классические кишечные инфекции: фекально-оральным путем. Или, проще говоря, как все «болезни грязных рук». Эксперт привела в пример историю вспышки ковида после одного из семейных банкетов (где было дело, она не уточнила). В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что на праздничном столе были продукты, купленные наразвес. Коронавирус ждал своих жертв на сырной нарезке - тот же самый образец возбудителя COVID-19 обнаружили в организмах у заболевших после вечеринки, подчеркнула доктор Плоскирева.

Еще одно лицо ковида - коронавирусный гепатит. «И у нас в стране, и за рубежом отмечались случаи, когда вирус изолированно поражал у больного исключительно печень», - пояснила врач. И рассказала историю пациента, у которого при положительном тексте на «корону» обнаружились характерные признаки гепатита. Анализы подтвердили нарушение показателей работы печени. К счастью, после выздоровления все неблагоприятные изменения прошли.

«МОЗГ В КОРОНЕ»

Отдельная беда - нейроковид. Это форма болезни, при которой вирус поражает нервные клетки, в том числе в головном мозге.

- Характерные признаки поражения центральной нервной системы (ЦНС) - когда больных мучает головная боль, головокружения, - описывает доктор Плоскирева. Особняком стоят когнитивно-психические нарушения: апатия, раздражительность, проблемы с памятью, концентрацией внимания и т.п.

Нейроковид требует особенно пристального изучения, считают эксперты. Когда вирус проникает в святая святых, клетки мозга, последствия могут быть непредсказуемыми и крайне тяжелыми. «Мы наблюдали за 10-летним пациентом с симптомами поражения мозга: нарушением сознания, сильной головной болью, рвотой. При обследовании возбудитель ковида был обнаружен в спинномозговой жидкости», - рассказала врач.

КСТАТИ

Нет симптомов - не значит, нет вреда

Бессимптомный ковид - отдельная форма, и она не так уж безобидна, предупредила доктор Плоскирева.

- С одной стороны, при обследовании пациентов-бессимптомников у 85% из них выявляют лейкопению, отметила врач. Это снижение уровня иммунных клеток-лейкоцитов, которое сигналит: в организме не все благополучно.

- С другой стороны, доказано: несмотря на отсутствие кашля, насморка и прочих симптомов зараженный человек активно выделяет вирус (например, с капельками слюны при разговоре) и может успешно передавать инфекцию окружающим. «Так что правильнее говорить не о бессимптомных, а о малосимптомных формах ковида», - считает Антонина Плоскирева.

ИТОГО

Семь лиц COVID-19

Эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выделяют такие формы болезни:

1. Ковид-ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция, то есть похоже на обычную простуду)

2. Ковидная пневмония

3. Ковид-аносмия (нарушения обоняния)

4. Церебральная форма (нейроковид - подробнее см. выше в тексте)

5. Гастро-интестинальная форма («кишечный ковид»)

6. Малосимптомная форма

7. Сочетанная форма (когда у одного пациента признаки разных форм)

ВОПРОС В ТЕМУ

Зачем нужна такая классификация?

Как поясняют специалисты, это важно:

- Для правильной диагностики и назначения лечения. Чтобы врачи и пациенты могли вовремя заподозрить вероятность ковида и принять меры.

- Для эпидемиологических целей. В частности, чтобы понимать, какие дополнительные пути передачи вируса возможны - например, что он может быть «болезнью грязных рук», а не только заражать воздушно-капельным путем.