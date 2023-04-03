На ВДНХ открылась выставка передовой техники Белоруссии и России. Фото: Михаил Горчаков

2 апреля, а именно в эту дату ежегодно отмечается День единения, погода не располагала к прогулкам. Тем не менее, к открытию выставки пришло много людей. Поодиночке, в компании друзей, всей семьей.

Всю ночь накануне технари-операторы и сотрудники ВДНХ расставляли по местам грузовики, автофургоны, автобусы, коммунальную, сельскохозяйственную, строительную, специальную технику и летательные аппараты разных типов. Свою продукцию представили КАМАЗ и «КАМАЗ-Мастер», Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, «Меркатор», Гомсельмаш, Белаз, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь.

Выставка заняла внушительную площадь между павильонами «Россия — моя история» (№57) и «Беларусь» (№18). Посмотреть есть на что. И не только посмотреть: карьерный 55-тонник «Белаз» словно магнит притягивал детей, даже тех, кого в силу малого возраста еще не допускают во дворе к лазалкам. Но тут родители ослабляли строгость и помогали своим чадам забраться по лестнице на платформу перед водительской кабиной, откуда вся выставленная техника была как на ладони.

Волонтеры, одетые в яркие народные костюмы, угощали гостей сладостями и выпечкой. Кстати, с 1 по 3 апреля на территории выставки работает ярмарка, где можно приобрести продукцию белорусских производителей.

Выставку посетили​ государственный секретарь Союзного государства​ Дмитрий Мезенцев (слева)​ и министр промышленности республики Беларусь​ Петр​ Пархомчик. Фото: Михаил Горчаков

В полдень состоялось торжественное открытие. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, министр промышленности республики Беларусь Петр Пархомчик, чрезвычайный и полномочный посол в Российской Федерации Владимир Семашко, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.

Владимир Семашко и Алексей Оверчук поздравили всех участников и гостей выставки с Днем и зачитали приветствия от президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры двух стран отметили роль интеграции между Белоруссией и Россией, которая позволяет нашим странам быть сильнее санкций.

Фото: Михаил Горчаков

«Последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества во всех направлениях. Особое значение имеет координация усилий на международной арене, укрепление нашего оборонного потенциала, а также проведение согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики. Разумеется, главной задачей при этом остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан России и Белоруссии. Символично, что к сегодняшнему празднику приурочено вручение премии Союзного государства в области науки и техники, хотел бы от души поздравить ее лауреатов» - говорится в обращении Владимира Путина.

В поздравительном обращении Александра Лукашенко говорится, что «создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс для формирования справедливого сообщества свободных наций во имя будущего и следующих поколений белорусов и россиян и других культурно и духовно близких нам народов».

Как известно, в рамках двухстороннего экономического сотрудничества принят масштабный пакет союзных программ, обеспечены практически равные условия хозяйствования и торговли. Так и должно быть между братскими народами. Открываются новые высокотехнологичные производства, выпускающие технику, которая успешно конкурирует с самыми известными мировыми брендами.

- Мы сегодня задумываемся о том, как мы ответим на санкционное давление Запада. Ведь мы обязаны сохранить рабочие места и достаток в домах миллионов людей. И сегодня в этой выставке мы видим символ единения, формирования новых производственных цепочек, кооперации, готовности найти новые рынки сбыта техники – для того, чтобы мы жили комфортнее, чтобы наши города были чище, чтобы на наших нивах колосились рожь и пшеница и чтобы мы успевали собирать урожай, - сказал Дмитрий Мезенцев.

В этот день перед гостями и участниками выставки выступили яркие творческие коллективы, среди которых - государственный академический русский народный инструментальный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, московский государственный академический театр танца «Гжель», заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева.

Фото: Михаил Горчаков

Выставка будет работать до 9 апреля. Вход, конечно же, бесплатный.

«Объемы кооперационные цепочек растут постоянно»

На открытии выставки статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в небольшом интервью "КП" отметил роль взаимодействия промышленников России и Белоруссии.

- Представленная здесь продукция - самого высокого качества. О чем говорят не только объемы ее выпуска, но и рост продаж на внешнем рынке. Например, каждый год существенно растет экспорт сельскохозяйственной техники во многие страны. То же касается и тяжелой техники.

Фото: Михаил Горчаков

У нас очень активное взаимодействие с белорусскими производителями , в частности, Белазом и МАЗом, в производстве которых используется до 60% российских комплектующих. Вообще, с Белоруссией у нас очень много кооперационных программ в разных направлениях. Это и химия, и тяжелое машиностроение, и микро- и радиоэлектроника, и фармацевтика, и легкая промышленность .

Объемы кооперационных цепочек постоянно увеличиваются. А с учетом тех ограничений, которые против нас ввели – это очередной вызов, с которым надо совместно справляться.