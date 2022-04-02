Минобороны предупреждает МККК о "недопустимости деструктивных действий" при организации эвакуации беженцев.

Международный Комитет Красного Креста 1 и 2 апреля 2022 г. выразил полную готовность принять участие в гуманитарных операциях на Украине. Фото: REUTERS

Представитель Минобороны России обратил внимание Международного Комитета Красного Креста на «недопустимость деструктивных действий" при организации эвакуации беженцев.

- Представители организации, декларируя международному сообществу гуманные принципы, направленные на спасение мариупольцев, на практике показали свою неспособность оказать какое-либо содействие при подготовке к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя. Единственным оправданием для сотрудников МККК является то, что украинская сторона не выполнила своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. При этом оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода «режим тишины» в полном объеме не соблюдали, а наоборот вели интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору, - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Сегодня стало известно, что управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о неготовности проведения гуманитарных операций на мариупольском направлении в указанный период. Международный Комитет Красного Креста 1 и 2 апреля 2022 г. выразил полную готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении, однако при этом, никаких практических действий по организации гуманитарного конвоя, формированию автобусных колонн представителями организации не предпринимались.

У европейских коллег, как обычно все пошло не так, как договаривались. Подобное поведение МККК демонстрировало во время первого гуманитарного конвоя на Донбасс в 2014 году.

Вот, как об этом рассказывает Мизинцев: «1 апреля 2022 г. гуманитарная колонна в составе 10 автобусов, в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста выехала из Запорожья в город Мариуполь со значительным отставанием от запланированного графика. На маршруте движения сотрудники Международного Комитета Красного Креста осуществляли непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а затем возвращались. В результате таких неорганизованных действий колонна не смогла прибыть в Мариуполь, к исходу 1 апреля 2022 г. дошла только до промежуточного пункта (город Бердянск). 2 апреля 2022 г. вторая часть гуманитарной колонны в составе 15 автобусов, по непонятным причинам, выехала из Запорожья также с большим опозданием и в настоящее время не прибыла даже в промежуточный пункт (город Бердянск)».

Генерал-полковник напомнил, что личным просьбам президента Франции и Федерального канцлера Германии к Президенту Российской Федерации В.В.Путину 31 марта, 1 и 2 апреля 2022 г. Вооруженные Силы России открывали дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске).

В проведении указанных гуманитарных операций предусматривалось непосредственное участие Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста, которые заранее были уведомлены о предстоящих мероприятиях.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российская Федерация, руководствуясь исключительно принципами международного гуманитарного права, продолжает масштабные мероприятия по оказанию всесторонней помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению на освобожденных территориях Украины.

В этих целях с 10:00 (мск) 2 апреля 2022 г. российская сторона открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному - в Россию и по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного - в сторону Российской Федерации.

Вооруженные Силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах.

В очередной раз предупреждаем все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них - 891 ребенок, а всего с начала специальной военной операции уже 557 565 человек, из которых 111 870 - дети.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 69 367 ед. личного автотранспорта, из них за сутки - 3 300 ед.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки - 2 464.

- За прошедшие сутки поступило еще 1 124 просьб о помощи в эвакуацию в Россию от мирных жителей украинских городов, а всего в базе данных их уже 2 734 699 из 2 123 населенных пунктов Украины.

- В украинских портах продолжают оставаться заблокированными более 60 иностранных судов. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

- В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, где с прибывшими беженцами проводится индивидуальная работа и оказывается помощь в решении самых различных вопросов. На пунктах пропуска размещено достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения, где организованы медицинское обеспечение и горячее питание.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

- Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 7 489,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 733 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки - девять в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 362 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.

- 2 апреля 2022 г. проводится 16 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 483 тонны предметов первой необходимости.