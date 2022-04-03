Военная спецоперация на Украине 3 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Российские военные продолжают проведение военной спецоперации на Украине. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 апреля 2022 года.

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) с боем взяли под контроль большую часть Новобахмутовки. Боевое столкновение с украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригадой продолжается. Противник отступает.

В офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что власти Украины потратили на боевые действия 10 миллиардов долларов за месяц. Тем временем российские войска приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе, в котором закрепились оставшиеся в городе украинские националисты.

Депутат японского парламента Мунэо Судзуки выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал спецоперацию России. По мнению парламентария, за эскалацию конфликта ответственен и американский лидер Джо Байден.

2 апреля 2022 года на сцене Большого театра показали балет Арама Хачатуряна "Спартак", сборы с которого направят семьям воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции РФ на Украине.