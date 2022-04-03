Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 апреля 2022 года: Украине «разрешили» вступать в ЕС, «модель» раскрыла правду о бомбежке роддома в Мариуполе

Военная операции РФ по демилитаризации Украины продолжается. Фото: Александр КОЦ

РОСГВАРДИЯ ПРЕДОТВРАТИЛА ТЕРАКТ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

В одном из населенных пунктов Киевской области неподалеку от пункта раздачи гуманитарной помощи бойцы Росгвардии предотвратили теракт, который мог унести множество жизней. Осуществляя патрулирование, они обнаружили СВУ, незамедлительно оцепили участок и вывели всех гражданских на безопасное расстояние. После чего СВУ, изготовленное из артиллерийского снаряда калибра 152-мм, было уничтожено.

ФЕЙК О БОМБЕЖКЕ РОДДОМА В МАРИУПОЛЕ РАЗВЕНЧАН САМОЙ "ГЕРОИНЕЙ" ФОТОСЕССИИ

Известная всему миру история с якобы бомбардировкой российской авиацией роддома в Мариуполе является самой настоящей постановкой и фейковой историей. Об этом журналистам рассказала сама "главная героиня" фотосессии украинская модель и блогер Марианна Подгурская. Она действительно находилась в роддоме, поскольку должна была родить, но никаких самолетов и бомбардировок не видела и не слышала. Зато рассказала, что в роддом пришли украинские военные, которые и заняли его, а беременных переселили в другое здание: "Украинские военные ничем не помогали. Однажды пришли и стали просить еды. Мы говорили, что это для беременных, но они все забрали. Сказали, «приготовите ещё»". А после взрыва во дворе моментально появились операторы в форме, которые и стали руководить фотосъемкой, выбирая различные ракурсы.

Ни одно западное СМИ признания Подгурской почему-то "не заметило". ИА вице=президент США Камала Харрис вновь использовала "ужасный удар российских войск по роддому в Мариуполе" в своей очередной речи.

ДОЛОЙ ИНВЕСТОРОВ!

Пока советник по экономике президента Украины делится своими мечтами о сотнях миллиардов долларов (и даже о триллионах в СКВ), которые поступят в Незалежную в виде компенсаций, репараций и инвестиций, парламентарии в это время разгоняют последних иностранных инвесторов из страны. Верховная рада приняла закон о повышении в 1,5 раза налогов для международных компаний, работающих на Украине и не ушедших из России.

Что тут скажешь? Просто какие-то гении маркетинга и создания инвестиционного климата собрались в одно время и в одном месте.

ВЕРОЯТНОСТЬ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕС РАВНА ВОЗМОЖНОСТИ ВСТРЕЧИ С ЖИВЫМ ДИНОЗАВРОМ НА УЛИЦЕ

Европейские чиновники стараются утешить Владимира Зеленского, сообщая, что в скором времени и в экстренном порядке Украине могут предоставить статус "кандидата в члены Евросоюза", в котором Турция, например, находится уже свыше 40 лет. Но функционеры ЕС стараются такими речами внушить руководству Украины оптимизм.

А вот респектабельная западная пресса оценивает перспективы Незалежной на этом направлении совершенно иначе. В респектабельном британском The Economist вышла статья под заголовком: "Для того, чтобы стать членов ЕС, Украине понадобятся годы".

Содержание статьи еще менее оптимистично для Киева.

- Членство в Евросоюзе, как и брак, двойственное: либо ты есть, либо тебя нет. В отличие от брака, чтобы попасть туда, нужно немного романтики. Украина почувствовала это в 2013 году, когда она заключила "соглашение об ассоциации" с блоком, по сути - соглашение, подразумевающее, что обе стороны остаются в сердечных отношениях, пока обдумывают более тесный союз, - образно рисует картину широкими мазками The Economist и совсем не оптимистично для Киева заключает. - Многое нужно сделать, чтобы Украина вступила в ЕС. Ей нужно отбиться от России, достичь приемлемого мира, а затем улучшить то, что до начала войны представляло собой явно неоднородный список реформ. Если все это удастся, допустить в клуб европейски настроенную Украину будет не одолжением для Киева, как, кажется, думают некоторые более чопорные государства-члены, но благом для Европы.

В общем, если Киев не смог этого сделать, когда перед ним не стояло и половины нынешних задач, то перспективы вступления Украины в ЕС, вообще, не просматриваются. Даже за горизонтом.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР ЗАПУСКАЕТ БЛАГОТВОРИТЕНЛЬНУЮ АКЦИЮ В ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

Большая благотворительная акция "Открытый занавес" в поддержку Донбасса в России начнется со спектакля "Спартак" в постановке Юрия Григоровича, который даст труппа Большого театра. Все собранные средства будут переданы в помощь семьям воинов, погибших в спецоперации на Украине и на помощь эвакуированным из Донбасса. В рамках этой же акции различные российские театры дадут спектакли для жителей ДНР и ЛНР.

ВО ФРАНЦИИ СКАНДАЛ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ

Оппозиционные СМИ Франции и каналы в сети интернет начали раскручивать скандал о том, что на борту Ми-8, сбитого при попытке эвакуации важных чинов и раненых из Мариуполя, были два высокопоставленных офицера французской разведки - Главного управления внешней безопасности Минобороны Франции (DGSE).

Эта версия объясняет и моментальное увольнение президентом Макрона начальника французской разведки (якобы за неправильные оценки вероятности действий России перед началом спецоперации), и трудно объяснимые исключительно предвыборными моментами метания французского президента и его постоянные названию президенту России во второй половине марта, когда звонки из Елисейского дворца в Кремль совершались чуть ли не ежесуточно.

Кстати, в последнее время с предложениями организовать эвакуацию из Мариуполя, в том числе, морским путем, неоднократно стала выступать Турция. Да и канцлер ФРГ начал названивать Путину в "режиме Макрона".

ЛИТОВЦЫ СТАЛИ ЖАЛОВАТЬСЯ НА УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

- После прибытия беженцев из Украины стали поступать жалобы на непредоставление услуг и отказ в продаже товаров русскоязычным, независимо от их национальности — в их числе были украинцы, белорусы и русские, — рассказала литовский омбудсмен Бируте Сабатаускайте журналистам ресурса Delfi. - К нам поступили сигналы в связи с травлей русскоязычных школьников и обвинениями в их адрес из-за войны.

Литовские власти, таким образом, официально признали, что в стране развернулась сейчас самая настоящая дискриминация по этническому и языковому принципу. Но, как оказалось, на украинцев стали жаловаться и сами литовцы. Как признала омбудсмен Литвы, "стали поступать запросы, почему делают те или иные скидки или льготы для военных беженцев из Украины, на каком основании, и не является ли это дискриминацией граждан Литвы".

НА УКРАИНЕ НАЧНУТ ПЕТЬ ГИМН ПО-НОВОМУ?

В верховную раду Украины поступил законопроект об изменении текста гимна на более оптимистичный вариант. В новом варианте предлагается вместо "Ще не вмерла Украина" петь "Процветае Украина". Кроме того, судьба не улыбнется, как было обещано в старом варианте в каком-то неопределенном будущем, а уже улыбнулась, а вот "вороженьки" вместо того, чтобы "сгинуть" тоже в будущем, уже погибают и погибают. Причем, безостановочно. Все это, по мысли депутатов-инициаторов законопроекта, должно укрепить Украину и изменить ситуацию в стране к лучшему.

КИЕВ ОТДАЛ "РУСЛАНЫ" В АРЕНДУ ТУРЦИИ

После уничтожения гигантской "Мрии" на аэродроме в Гостомеле, у Украины остались еще четыре гигантских транспортных самолета Ан-124 ("Руслан"). И из ряда источников поступили сведения, что все украинские "Русланы" Киев передает в аренду Турции вместе с экипажами. Сейчас самолеты находятся в Лейпциге. Аренда долгосрочная, на 30 лет, то есть практически до конца срока службы самолетов.

Примечательно, что оператором эксплуатации самолетов и получателем платежей за выполнение поступивших заказов стала та самая турецкая компания Baykar Makina, которая выпускает беспилотники Bayraktar TB2. Что наводит на мысль о возможности бартера в этом контракте: турки получают "Русланы". А расплачиваются своими ударными беспилотниками. Что, в принципе, не так уж и выгодно для украинской стороны, поскольку широко разрекламированные "Байрактары" в украинском небе не выдержали испытаний российской войсковой ПВО.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер поделилась своими рецептами борьбы с Путиным и поддержки Украины: экономьте воду, принимая душ, и каждый раз, выключая воду, приговаривайте: "Получи, Путин!"

МИД Китая заявил, что ООН необходимо изучить и дать профессиональную оценку предоставленным Россией материалам о биолабораториях США на Украине.

Белоруссия будет рассчитываться за поставляемые из России нефть и газ в российских рублях уже в 2022 году, сообщил белорусский премьер. Хотя Белоруссия является самой что ни на есть дружественной страной. О расчетах за газ рублями сообщила и Молдавия.