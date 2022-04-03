Войсковые разведчики под Черниговым внезапным ударом уничтожили 15 диверсантов

Минобороны России продолжает делиться с журналистами свежими примерами проявления доблести и отваги российских военнослужащих во время специальной операции на Украине. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает делиться с журналистами свежими примерами проявления доблести и отваги российских военнослужащих во время специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Короткие истории из наградных листов рассказывают о переломных секундах в принятии решений и боевых столкновениях. Профессионалы действуют, как их учили, завязывают бой без тени сомнений в своих силах. Ведь сила российских воинов всегда в правде. У кого правда, тот и сильней!

ЗА ОДИН БОЙ СБИЛИ ДВА ВЕРТОЛЕТА

Старший сержант Андрей Лебедев, рядовой Александр Проскурин.

Старший сержант Андрей Лебедев, рядовой Александр Проскурин. Фото: Минобороны РФ

«Зенитное ракетное отделение под руководством старшего сержанта Андрея Лебедева выполняло задачи по воздушному прикрытию подразделений российских мотострелков от авиации противника. Неся службу на стартовой позиции зенитного ракетного отделения, Андрей Лебедев обнаружил приближающийся вертолет Ми-8 противника, после чего, мгновенно оценив ситуацию, незамедлительно отдал команду на поражение цели стрелку-зенитчику рядовому Проскурину. Прицельным выстрелом российского зенитчика вертолет был сбит. Выдвинувшись на место падения, российские военнослужащие взяли в плен уцелевших членов экипажа. Также при осмотре места падения вражеского вертолета были обнаружены рабочая карта с нанесенными позициями националистических вооруженных формирований и секретная документация. После успешного поражения вертолета противника, военнослужащими был обнаружен еще один приближающийся вертолет Ми-8 противника. Оперативно сориентировавшись, старший сержант Андрей Лебедев лично осуществил захват цели и сбил вертолет противника. Своими умелыми и профессиональными действиями старший сержант Андрей Лебедев и рядовой Александр Проскурин обеспечили защиту своих подразделений от авиации националистов. Всего с начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Андреем Лебедевым и Александром Проскуриным было сбито 3 вертолета и пять беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» украинских националистов».

ДИВЕРСАНТЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ ВОЙСКОВЫХ РАЗВЕДЧИКОВ

Старший лейтенант Никита Желудков.

Старший лейтенант Никита Желудков. Фото: Минобороны РФ

«Передвигаясь в составе колонны батальонной тактической группы командир разведывательно роты старший лейтенант Никита Желудков вел разведку маршрута движения. В районе Черниговской области его передовая группа разведки вычислила засаду украинских националистов. Не дав попасть в засаду батальонной тактической группе старший лейтенант Никита Желудков, проявляя мужество и тактическую смекалку выявил все огневые точки врага и внезапным ударом группы полностью их уничтожил, не допустив потерь среди личного состава. В ходе боя были уничтожены 15 националистов, два расчета ПТУР «Джавелин» и три огневых точки с крупнокалиберным пулеметом. Благодаря профессиональным действиям старшего лейтенанта Никиты Желудков батальонная тактическая группа продолжила выполнять поставленные задачи».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Киевской области, в пункте временной дислокации соединения Воздушно-десантных войск, регулярно проходят награждение российских десятников. Командиры соединений вручают госнаграды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

- Под обстрелом снайперов я с товарищами принялся выносить командира взвода, - рассказывает гвардии ефрейтор ВДВ Николай. - Также был сам ранен в ногу. От эвакуации отказался, командира вынесли. Под обстрелом мы находились около 1,5 часов. Там уже подступили роты, мы вступили во взаимодействие. Враг действовал очень грамотно, они нас запустили вглубь населенного пункта и потом начали наносить удар в круговую, чуть ли не брать в кольцо. Работали снайперы, вели точный огонь. Также минометные обстрелы были. Противника мы отбросили, закрепились на этом рубеже. Эвакуация командира произошла. Рубеж удержали, не отступили! Выполнили задачу, конечно, своей выучкой, профессионализмом, умением, слаженным личным составом. Все действовали сплоченно и умело.