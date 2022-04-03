Иван Ургант. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ксения Собчак подтвердила, что Иван Ургант вернулся в Россию. В начале марта телеведущий покинул страну и уехал в Израиль. Шоумен с семьей улетел за границу сразу же после начала спецоперации России на Украине. Отъезд ведущего также совпал с исчезновением шоу «Вечерний Ургант» из эфира Первого канала. Знакомые артиста говорили, что он уехал в отпуск, однако многие зрители решили, что телеведущий покинул страну надолго.

Недавно отец шоумена Андрей Ургант заявил, что его сын вернулся на родину. Телеведущего также видели в одном из московских ресторанов. То, что Иван действительно прилетел в Москву, подтвердила Ксения Собчак в эфире своего YouTube-канала.

Журналистка напомнила, что руководство Первого канала объясняло прекращение выхода передачи Урганта сокращением развлекательного контента из-за сложной политической обстановки. Съемки юмористического шоу приостановили еще в конце февраля. Но, по информации Ксении, Иван Ургант провел переговоры с главой телекомпании Константином Эрнстом и, похоже, шоу будет снова выходить в эфире Первого канала.

- Вроде бы, по слухам, программу обещают возобновить, но в каком-то другом формате, - сообщила Собчак.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина высказался по поводу отъезда Ивана Урганта из России. Дмитрий Песков назвал телеведущего большим патриотом.

- Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, - подчеркнул Дмитрий Песков в интервью каналу «Беларусь 1». - Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну», ни в коем случае.

Дмитрий Песков добавил, что не считает врагами государства звезд, уехавших из России после начала спецоперации на Украине. По его мнению, многие знаменитости просто испугались или не поняли того, что происходит.

Пока сам Иван Ургант молчит и не выходит на связь с поклонниками, коллега телеведущего по Первому каналу Алла Михеева предположила, что Иван отправился в теплую страну, чтобы подлечить больные суставы.

- Иван Андреевич, наверное, поехал лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы, - рассказала журналистам соведущая Урганта.