Собчак: «Судьба Максима Галкина практически предрешена»

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак вернулась в Москву из Израиля, где она провела почти месяц. Афишировать свое возвращение на родину телеведущая не стала. Вместо этого она сняла новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», в котором порассуждала о судьбе уехавших за рубеж знаменитостей. Телеведущая поделилась опасениями о том, что будущее некоторых ее коллег по миру шоу-бизнеса может оказаться незавидным. В отличие от Ивана Урганта, вернувшегося на родину и собирающегося продолжить съемки своей программы, судьба Максима Галкина и его жены Аллы Пугачевой остается туманной. В конце февраля супруги вместе с детьми улетели в Израиль и возвращаться, похоже, не собираются.

- А вот чья судьба практически предрешена - это Максима Галкина, - заявила в своей программе на YouTube Собчак.

Ксения отметила, что Алла Борисовна остается национальным достоянием России, и ей многое могут простить, но ее мужу - нет. Тем более, что, как считает Собчак, Максим Галкин является своего рода рупором жены. Там, где молчит Алла Борисовна, говорит ее муж.

Алла Пугачева и Максим Галкин увезли детей в Израиль. Фото: соцсети.

Напомним, супруги вместе с детьми обосновались в израильском поселке Кесария на берегу Средиземного моря. Звездная пара арендовала трехэтажную виллу с бассейном. Школьные каникулы у Гарри и Лизы закончились, и дети начали пропускать занятия. По слухам, Галкин и Пугачева уже подыскивают двойняшкам школу в Израиле. А Алла Борисовна якобы готовит документы на получение израильского гражданства. У Галкина есть все основания обосноваться на Земле Обетованной – в Израиле похоронена мама телеведущего.

Главным кормильцем семьи станет Максим Галкин — он уже объявил, что планирует провести в Израиле несколько концертов. Выступления юмориста запланированы в июне в разных городах страны. В своем Telegram-канале Максим опубликовал новый видеоролик, в котором пригласил израильских поклонников на свои концерты.

Юморист призвал подписчиков не верить всему, что говорят о его семье. А также сообщил, что больше не будет показывать своих детей в соцсетях. Раньше Максим с удовольствием делился на своей странице фотографиями Гарри и Лизы и трогательными видео с их участием. Счастливый отец рассказывал об их буднях, успехах и милых домашних хлопотах. Но теперь артист решил на время спрятать наследников от посторонних глаз.

- Меня просят продолжать вести соцстети так, как я вел их раньше, с забавным контентом и видео с детьми. Но я не вижу никакой моральной и душевной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои каналы связи не будут, - рассказал Максим.

Кесария – особый город для Аллы Борисовны: в 90-х годах она обвенчалась в местном храме с Филиппом Киркоровым. Галкин и Пугачева раньше часто отдыхали в Израиле, снимая свою любимую трехэтажную виллу. Поговаривали, что Алла Борисовна даже решилась на ее покупку, но певица эти слухи опровергла. В Израиле живет и старший брат Максима Дмитрий Галкин. Несколько лет назад он купил там дом.