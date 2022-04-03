Как выглядит Марина Хлебникова после ожогов: Новое фото певицы

Марина Хлебникова до пожара, в марте 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние полгода Марина Хлебникова восстанавливалась после трагедии. В ноябре в ее квартире случился сильный пожар. Певица чудом выжила и почти два месяца провела в больнице. Врачи сделали ей несколько пластических операций. Артистка долго не выходила на связь и только сейчас перестала скрываться от поклонников. В начале февраля она рассказала в соцсетях, что тайком ездит на студию. Полноценно петь она пока не может – легкие восстанавливаются после отравления угарным газом. Высокие ноты артистка еще не вытягивает, но уже тренирует связки. Поклонники певицы порадовались, что после такого страшного пожара ее организм быстро окреп.

Сейчас Марина записывает новую песню вместе с певцом Russell Ray. В соцсетях артист опубликовал совместный снимок с Хлебниковой.

- Новая песня. Совсем скоро, - сообщил Russell Ray о дуэте с исполнительницей.

На снимке 56-летняя Хлебникова выглядит на удивление свежо и бодро. Артистка позирует вместе с другими музыкантами и смотрится очень эффектно. На ее лице нет и намека на ожоги. Похоже, певица уже практически пришла в себя.

Сейчас артистка записывает новую песню вместе с певцом Russell Ray. В соцсетях артист опубликовал совместный снимок с Хлебниковой.

«Молодец, что вернулась к работе»; «Марина прекрасна»; «Слава Богу, что с ней все хорошо», - написали в комментариях поклонники звезды.

Напомним, пожар в квартире исполнительницы начался ночью 19 ноября. В двухэтажных апартаментах певицы вспыхнул пожар. Огонь разгорелся в запертой комнате Хлебниковой, по одной из версий она уснула с зажженной сигаретой. Однако сама артистка уверяет, что, скорее всего, возгорание началось из-за неисправной проводки. Дома в этот момент находились пожилые родители и дочка артистки. 22-летняя Доминика первой почувствовала запах гари и подняла тревогу. Она пыталась вытащить мать, но не смогла справиться с запертой дверью.

Из-за сильных ожогов врачи ввели Марину в медикаментозную кому и помести на аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

- Когда я оказалась в больнице, пробыла в реанимации больше двух недель, - рассказывала ранее Хлебникова. - Примерно с 5 декабря я оказалась уже в обычном отделении. Были высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства. И круглосуточно… Это, конечно, очень тяжело... Я - в бинтах, а бинты - в йоде: им лечат ожоги.

Марина особо отметила специальную противоожоговую кровать, в которой она лежала.

- Это отделение в Институте Склифосовского оборудовано удивительной кроватью: в ней кварцевый мелкий песок. Он, как родниковая вода, бурлит и не позволяет массе твоего тела лежать на ожогах, - вспоминала певица.