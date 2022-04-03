Правительство Германии повышает себе зарплаты: Пояса затянут не все

Правительство Германии повышает себе зарплаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока немецкие политики призывают народ потуже затянуть пояса, чтобы справиться с кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, федеральное правительство страны повышает себе заработные платы.

За последнее время европейцев вообще и немцев в частности к чему только не призывали: снижать температуру в домах ради экономии газа, ездить медленнее, чтобы тратить меньше бензина, принимать душ реже, есть меньше мяса… И все это, по мнению европейских политиков, должно нанести удар по экономике России.

Не будем обсуждать действенность данных мер, но вот одна деталь обращает на себя внимание: в то время как из каждого утюга кричат о необходимости потуже затянуть пояса, руководство ФРГ решило поднять себе зарплаты. Пусть и не слишком, но все же.

Итак, с 1 апреля зарплата канцлера Германии Олафа Шольца поднимается примерно на 345 евро в месяц, федеральные министры могут рассчитывать на прибавку в 275 евро в месяц, а депутатское жалование вырастет на 310 евро ежемесячно. Примечательно, что предыдущее правительство во главе с Ангелой Меркель от повышения зарплат отказалось.

А пока бухгалтерии правительства и бундестага пересчитывают в сторону увеличения зарплаты политиков и чиновников высокого ранга, простым жителям Германии предлагают удовольствоваться патриотическими высказываниями.

– Мы своего рода воюющая сторона, то есть сторона, ведущая экономическую войну. И мы тоже расплачиваемся. Необходимо сказать это очень четко: в результате мы станем беднее. Обществу придется это вынести, – поддержал сограждан министр экономики Роберт Хабек.