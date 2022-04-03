Статистка Google: Американцам надоели новости про Украину

Уилл Смит стал американцам интереснее, чем ситуация в Незалежной Фото: REUTERS

Согласно статистике Google, инцидент, произошедший на вручении «Оскара», стал для жителей США более интересной темой, чем происходящее на территории Украины. Внимание интернет-пользователей из США к персоне Уилла Смита в разы превысило запросы со словом «Украина».

Понятно, что оплеуха, которую залепил прославленный актер не менее известному телеведущему, не могла пройти мимо внимания падких на подобные события американцев. Но сам факт того, что интерес к этому событию значительно превышает интерес к Украине, говорит о многом.

Например, о том, что своя рубашка ближе к телу, а свой родной Смит – несравненно более значим, чем события в заокеанской стране, пусть даже и такой важной для руководства.

Если же проанализировать связанные с Незалежной запросы Интернет-пользователей, можно увидеть, что многих волнует – а не начнется ли Третья мировая из-за событий на Украине.

А еще многие американцы спрашивают у всезнающего поисковика: «чего хочет Россия от Украины?». Это как бы в качестве иллюстрации к тиражируемому украинскому лозунгу «Весь мир с нами». Америка – не с вами, она просто против России. Традиционно. А вот Украина ей, похоже, порядком поднадоела.