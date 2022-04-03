Disney борется за сексуальное просвещение самых маленьких Фото: REUTERS

Заявление компании Disney о намерении добиться отмены недавно принятого во Флориде закона о запрете проведения в младшей школе уроков на тему сексуальной ориентации вызвало возмущение многих американцев. Часть из них заявила, что больше никогда не поведет детей в «Диснейленд».

Американский флагман индустрии развлечений решил продолжить бороться за гендерный, вернее, трансгендерный бардак в головах юных американцев. Мало того, что в свои мультики и фильмы компания Disney вводит персонажей совершенно непонятной сексуальной ориентации, она буквально объявила войну новому закону о запрете гомосексуальной пропаганды в школах.

– Цель нашей компании – добиться отмены закона либо законодательными органами, либо судебным постановлением, – заявили представители Disney.

В ответ на это им напомнили, что свои миллиарды компания заработала именно на американцах консервативных взглядов, для которых важной частью жизни является вера.

По мнению экспертов, подобное поведение компании не только существенно снижает ее доход, но и ставит под угрозу само ее существование.

– Жители Флориды, среди которых много потребителей продукции Disney, проголосовали за законодательное собрание штата. Законно избранные члены палаты представителей и сената Флориды приняли этот законопроект и передали его губернатору, – сказал управляющий, Walt Disney Resort и кандидат в Конгресс США Хосе Кастильо.

Накануне губернатор штата Флорида Рон Десантис торжественно подписал закон, запрещающий гомосексуальную пропаганду среди младших школьников, чем вызвал неодобрение со стороны американского ЛГБТ-сообщества.

По мнению Кастильо, Disney может попытаться собрать денег с людей нетрадиционной ориентации, но это будет крайне тяжело. При этом, добавил будущий конгрессмен, среди поддержавших новый закон во Флориде очень много демократов и на чью мельницу пытается лить воду Disney – непонятно.