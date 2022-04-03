Видео работы экипажей вертолетов Ка-52 показало Минобороны РФ

Вид из кабины пилота во время стрельбы. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

На кадрах Минобороны России экипажи армейской авиации на ударных вертолетах Ка-52 (Аллигатор) выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот.

- В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники техники ВСУ. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля, - прокомментировали в военном ведомстве.

Отметим, что боевые вертолеты выполнили пуски с расстояния, которое не позволяет противнику применить зенитные переносные комплексы.

Ранее Минобороны публиковало интервью с командирами экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, проявившими мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Он рассказал, что вертолеты часто попадают под обстрелы украинских националистов. Летчики выживают только благодаря бронированной кабине, но вот самим боевым машинам достается. Одному из «Аллигаторов» инженерно-технический состав полевого аэродрома в зоне спецоперации даже дал второе имя - «летающее решето». Боевой вертолет не раз получал пробоины, но всегда после ремонта возвращался в строй.

Экипажи армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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