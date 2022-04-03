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3 апреля 2022 15:00

Флот США боится подорваться на украинских минах

Заместителя Секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов прокомментировал «Комсомольской правде» странное заявление Пентагона об уходе американских военных кораблей из Черного моря
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
Украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Черном море

Украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Черном море

Фото: REUTERS

- Михаил Михайлович, официальный представитель Пентагона недавно заявил, что американские корабли покинули Черное море, и ему пока нечего объявить, когда они вернутся. Якобы сейчас не время провоцировать конфликты в регионе размещением сил. Честно говоря, подозрительно удивляет столь миролюбивый предлог ВМС США не входить в Черное море, где они находятся регулярно?

- Соглашусь с вами, что нежелание нагнетать напряженность в регионе в ходе российской специальной военной операции – это отговорка. Военно-морские силы США, словно мухи на мед, слетаются в районы напряженности под любым предлогом.

Давайте попробуем разобраться. Последний американский боевой корабль покинул Черное море в середине декабря 2021 года как раз накануне католического Рождества, когда американцы даже в передовых зонах позволяют себе отдохнуть и расслабиться.

Начало же специальной военной операцией России, очевидно, внесло коррективы в планы возвращения американского присутствия в Черном море. История провокаций в отношении российского флота изобилует примерами безответственного поведения американских моряков и сдержанной при этом реакции ВМФ России. Однако в сложившихся условиях до американского командования видимо дошло, что безнаказанно «дразнить русского медведя» уже может не получиться без опасных для себя последствий.

Заместителя Секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов. Фото: scrf.gov.ru

Заместителя Секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов. Фото: scrf.gov.ru

- То есть, американские корабли испугались попасть под горячую руку Черноморского флота России, когда он участвует в военной спецоперации? Решили не рисковать?

- Это одна из причин. Но есть и другая - украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Черном море.

Напомню, что в конце февраля 2022 года подготовленные американскими инструкторами украинские моряки в спешном порядке выставили у берегов Одессы, Очакова и Черноморска более 400 якорных мин, часть из которых якобы сорвал штормовой ветер и унес в открытое море. То ли учителя оказались никудышными, то ли ученики нерадивыми, то ли подкачали проржавевшие минрепы (трос или цепь, которой мина крепится к якорю. - Ред.), но факт остается фактом - как положено мины не обслуживались. В итоге из оборонительного оружия Украины эти «блуждающие» мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Черного моря.

Ходившее под флагом Панамы эстонское грузовое судно Helt затонуло в 30 км от Одессы в Черном море. Фото: стоп-кадр видео

Ходившее под флагом Панамы эстонское грузовое судно Helt затонуло в 30 км от Одессы в Черном море. Фото: стоп-кадр видео

Первый тревожный сигнал поступил еще 3 марта, когда на дрейфующей украинской мине подорвалось эстонское грузовое судно «Helt». После невнятных объяснений в Киеве и НАТО этот случай замяли во избежание обвинения Украины в разгильдяйстве и спланированных военных провокациях. Однако чуть позже «сюрпризы» в виде украинских мин были обнаружены уже у берегов Болгарии, Румынии и Турции. В том числе в проливе Босфор, известном интенсивностью своего судоходства. Более того, украинские руководители с циничной гордостью заявили о скором достижении дрейфующими минами берегов Норвегии.

- Почему Украина до сих пор эти мины не обезвредила?

- Инструкторы НАТО активно обучали украинских военнослужащих, проводили совместные учения с ВМС Украины. А ровно год назад в марте украинские ВМС совместно с флотом Североатлантического альянса проводили тренировку противоминных сил и средств. Только, похоже, ничему не научились. Обезвредить дрейфующие мины Украина самостоятельно не способна, переложив по умолчанию эту задачу на НАТО.

Песок с одесских пляжей забирали для баррикад, а сами пляжи минировали.

Песок с одесских пляжей забирали для баррикад, а сами пляжи минировали.

Фото: REUTERS

- Значит, очистить Черное море от «дружественных» украинских мин обязано НАТО? Но, судя по поведению американского флота, он сам их боится?

- Наличие минной опасности серьезно озадачило командование ВМС США. Те классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Черное море, к самостоятельным противоминным действиям не предназначены. Да и вообще борьба с морскими минами никогда не была сильной стороной американского флота. Судите сами, при замахе на мировое господство США имеют всего 8 устаревших тральщиков типа «Эвенджер» и 3 минно-тральных вертолетных эскадрильи. Естественно, что в передовых зонах США полагаются на союзников по НАТО, противоминные возможности которых также ограничены.

Поэтому американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности. Нет у США и желания помочь своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина.

- Следует ли Европе ждать от США других аналогичных сюрпризов?

- Думаю, что да. За примерами далеко ходить не надо. США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43% до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости.

А вот европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет.

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