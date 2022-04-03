Флот США боится подорваться на украинских минах

Украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Черном море Фото: REUTERS

- Михаил Михайлович, официальный представитель Пентагона недавно заявил, что американские корабли покинули Черное море, и ему пока нечего объявить, когда они вернутся. Якобы сейчас не время провоцировать конфликты в регионе размещением сил. Честно говоря, подозрительно удивляет столь миролюбивый предлог ВМС США не входить в Черное море, где они находятся регулярно?

- Соглашусь с вами, что нежелание нагнетать напряженность в регионе в ходе российской специальной военной операции – это отговорка. Военно-морские силы США, словно мухи на мед, слетаются в районы напряженности под любым предлогом.

Давайте попробуем разобраться. Последний американский боевой корабль покинул Черное море в середине декабря 2021 года как раз накануне католического Рождества, когда американцы даже в передовых зонах позволяют себе отдохнуть и расслабиться.

Начало же специальной военной операцией России, очевидно, внесло коррективы в планы возвращения американского присутствия в Черном море. История провокаций в отношении российского флота изобилует примерами безответственного поведения американских моряков и сдержанной при этом реакции ВМФ России. Однако в сложившихся условиях до американского командования видимо дошло, что безнаказанно «дразнить русского медведя» уже может не получиться без опасных для себя последствий.

Заместителя Секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов. Фото: scrf.gov.ru

- То есть, американские корабли испугались попасть под горячую руку Черноморского флота России, когда он участвует в военной спецоперации? Решили не рисковать?

- Это одна из причин. Но есть и другая - украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Черном море.

Напомню, что в конце февраля 2022 года подготовленные американскими инструкторами украинские моряки в спешном порядке выставили у берегов Одессы, Очакова и Черноморска более 400 якорных мин, часть из которых якобы сорвал штормовой ветер и унес в открытое море. То ли учителя оказались никудышными, то ли ученики нерадивыми, то ли подкачали проржавевшие минрепы (трос или цепь, которой мина крепится к якорю. - Ред.), но факт остается фактом - как положено мины не обслуживались. В итоге из оборонительного оружия Украины эти «блуждающие» мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Черного моря.

Ходившее под флагом Панамы эстонское грузовое судно Helt затонуло в 30 км от Одессы в Черном море. Фото: стоп-кадр видео

Первый тревожный сигнал поступил еще 3 марта, когда на дрейфующей украинской мине подорвалось эстонское грузовое судно «Helt». После невнятных объяснений в Киеве и НАТО этот случай замяли во избежание обвинения Украины в разгильдяйстве и спланированных военных провокациях. Однако чуть позже «сюрпризы» в виде украинских мин были обнаружены уже у берегов Болгарии, Румынии и Турции. В том числе в проливе Босфор, известном интенсивностью своего судоходства. Более того, украинские руководители с циничной гордостью заявили о скором достижении дрейфующими минами берегов Норвегии.

- Почему Украина до сих пор эти мины не обезвредила?

- Инструкторы НАТО активно обучали украинских военнослужащих, проводили совместные учения с ВМС Украины. А ровно год назад в марте украинские ВМС совместно с флотом Североатлантического альянса проводили тренировку противоминных сил и средств. Только, похоже, ничему не научились. Обезвредить дрейфующие мины Украина самостоятельно не способна, переложив по умолчанию эту задачу на НАТО.

Песок с одесских пляжей забирали для баррикад, а сами пляжи минировали. Фото: REUTERS

- Значит, очистить Черное море от «дружественных» украинских мин обязано НАТО? Но, судя по поведению американского флота, он сам их боится?

- Наличие минной опасности серьезно озадачило командование ВМС США. Те классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Черное море, к самостоятельным противоминным действиям не предназначены. Да и вообще борьба с морскими минами никогда не была сильной стороной американского флота. Судите сами, при замахе на мировое господство США имеют всего 8 устаревших тральщиков типа «Эвенджер» и 3 минно-тральных вертолетных эскадрильи. Естественно, что в передовых зонах США полагаются на союзников по НАТО, противоминные возможности которых также ограничены.

Поэтому американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности. Нет у США и желания помочь своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые не устает создавать Украина.

- Следует ли Европе ждать от США других аналогичных сюрпризов?

- Думаю, что да. За примерами далеко ходить не надо. США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43% до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости.

А вот европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет.