Юнна Мориц: Просыпайся! Живи, помогая силой веры в Победу твою

Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
- ...Юнна Петровна, знаете, чем меня поразили эти строки?
...Стружка лестницы вьётся, как лента -
В небо!.. Крыши Донбасса снесло
Исторической силой момента,
Где гремит гитлерья ремесло!..
Мне показалось, что это стихотворение - репортаж, что оно куда-то в Мариуполь, может быть, переносит нас.
- Нет, Саша. Это я описала тот дом, в котором мне было четыре года, когда были первые бомбежки этих фашистов, гитлеряк.
- В Киеве?
- Да. И мы возвращаемся из бомбоубежища, под ногами хрустят стекла окон.
Дом был высокий, крыша была снесена абсолютно.
Крыша была до этого частично стеклянной, лестница была, как лента, она вилась, и таких лестниц много и в старинном Петербурге.
Но это было в Киеве. И тогда мне четыре года было.
И сейчас, когда я пишу эти стихи и я на девятом десятке лет, я вижу, что снесло таким же образом крышу Донбасса, в таком же историческом моменте, который гремит ремеслом гитлерья.
Потому что у гитлерья ремесло – убивать, громить, грабить.
Это, Саша, стихи очень личные, очень физически личные, психологически личные.
И именно поэтому все, что творится в Донбассе, и все, что творится сейчас на Украине, - для меня мой личный опыт, я его уже проходила.
И что бы мне там ни говорили в нашем телеящике, что это «радикалы, националисты, люди крайних взглядов»... Я-то знаю (и это знание мое - от языка чистой лирики, языка правды) - никакие это не радикалы и не националисты, это нацисты и гитлерьё...
Ведь речь о чем сейчас в Украине… Речь о языке. С нами разговаривают на языке гитлерья.
Русский язык запрещают, потому что пришел язык гитлерья.
Дело же не в том, что они хотят на Запад, в НАТО или в ЕС, а дело в том, что они хотят разговаривать с Россией, с русскими на языке гитлерья, на языке уничтожения той нации, той страны, которая им не нравится.
Вот и всё.
- То есть, тогда, много лет назад, вы возвращались домой…
- Конечно...
- А сейчас?
- ...И теперь эта лестница с этим домом вернулась.
А то, что она в Донбассе, эта лестница, теперь, это для меня все равно мой личный опыт.
Я поэтому говорю «просыпайся, живи, помогай». Потому что, кроме нас некому больше сегодня оказаться в том историческом моменте, когда это существует и в четыре года, и на девятом десятке лет, и в Киеве, и на Донбассе, и со всеми нами.
Это абсолютно личная лирика, никакой не репортаж, Саша.
- Теперь понятно.
- Я не пишу политических стихов. Все, что написано мной про гитлерьё, про то, что «не будь, Россия, ничьей добычей», - все, что я пишу, это совершенно не имеет никакого отношения к политике, это мой личный исторический опыт.
- Видите, ваш язык, ваши образы - это всем очень сейчас понятно.
- А стихи написаны как песня, в них заложен ритм, этот ритм равен зрелищу, которое передо мной.
А сейчас - ваши новые стихи.
* * *
Эта лестница вьётся, как лента, -
Прямо в небо!.. А крышу снесло
Исторической силой момента,
Где гремит гитлерья ремесло.
Эта лестница вьётся кругами,
Я по ней возвращаюсь домой,
Стёкла окон хрустят под ногами,
Крыши нет, облака - надо мной.
В облаках авиация свастики
Свой автограф оставила, след
Чёрной подписи, чёрной фантастики,-
Чёрным белый становится свет.
Лет четыре мне, лестница вьётся
Лентой, я поднимаюсь по ней,
И сердечко под кожицей бьётся
Погремушкой младенческих дней.
Лента лестницы вьётся, как стружка,
Я по ней поднимаюсь во сне,
Сердца бьётся во мне погремушка, -
Лет девятый десяток во мне.
Стружка лестницы вьётся, как лента -
В небо!.. Крыши Донбасса снесло
Исторической силой момента,
Где гремит гитлерья ремесло!
Просыпайся!.. Живи, помогая
Силой веры в Победу твою, -
Где Отчизна твоя, никакая другая,
Землю, небо не сдаст гитлерью!
* * *
- Я, Юнна Петровна, так понял (извините, что стихи приземляю), что там и крышу покроют, и печку затопят, и дым из трубы пойдёт...
- Понимаешь, Саша, все, что я пишу, оно имеет значение необъятное. Потому что крыша – это и наша авиация, которая сейчас держится в воздухе, отстаивая и защищая Донбасс, это и наше чувство беззащитности, когда не было этой крыши. Был Донбасс, а российской крыши не было.
Крыши нет, когда ты лежишь в кризе, а тебя всякая «шендербыковня» кроет матом и кричит - «скорей бы ты помер».
Крыши нет, когда не приходит поэт, для того, чтобы глазами слов защитить человека.
Ты только посмотри, сколько людей мне благодарны. А ведь я делаю эту работу абсолютно бесплатно, потому что я небесно обязанный поэт, и потому что окна, которые в этом стихотворении, они валяются, с одной стороны, стеклом, хрустящим под ногами, а, с другой стороны, я вижу облака, и вижу эту черную свастику, и вижу одновременно этот Донбасс. (Уже защищённый.) И это сегодня, это сейчас, это не когда-то. И все, что было в мои четыре года, оно сегодня на девятом десятке лет абсолютно - то же самое.
И ещё, Саша... Ты должен понять, что, например, стихи Виталия Коротича «Переведи меня через майдан» на Украине вообще никто не знал, пока я не перевела это на русский язык. И никто там, на Украине, это не пел на украинском языке. Это я показала Никитиным и сказала: вот это петь надо.
- Спасибо вам огромное за надежную крышу.
За ваши стихи.
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