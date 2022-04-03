Юнна Мориц: Просыпайся! Живи, помогая силой веры в Победу твою

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

- ...Юнна Петровна, знаете, чем меня поразили эти строки?

...Стружка лестницы вьётся, как лента -

В небо!.. Крыши Донбасса снесло

Исторической силой момента,

Где гремит гитлерья ремесло!..

Мне показалось, что это стихотворение - репортаж, что оно куда-то в Мариуполь, может быть, переносит нас.

- Нет, Саша. Это я описала тот дом, в котором мне было четыре года, когда были первые бомбежки этих фашистов, гитлеряк.

- В Киеве?

- Да. И мы возвращаемся из бомбоубежища, под ногами хрустят стекла окон.

Дом был высокий, крыша была снесена абсолютно.

Крыша была до этого частично стеклянной, лестница была, как лента, она вилась, и таких лестниц много и в старинном Петербурге.

Но это было в Киеве. И тогда мне четыре года было.

И сейчас, когда я пишу эти стихи и я на девятом десятке лет, я вижу, что снесло таким же образом крышу Донбасса, в таком же историческом моменте, который гремит ремеслом гитлерья.

Потому что у гитлерья ремесло – убивать, громить, грабить.

Это, Саша, стихи очень личные, очень физически личные, психологически личные.

И именно поэтому все, что творится в Донбассе, и все, что творится сейчас на Украине, - для меня мой личный опыт, я его уже проходила.

И что бы мне там ни говорили в нашем телеящике, что это «радикалы, националисты, люди крайних взглядов»... Я-то знаю (и это знание мое - от языка чистой лирики, языка правды) - никакие это не радикалы и не националисты, это нацисты и гитлерьё...

Ведь речь о чем сейчас в Украине… Речь о языке. С нами разговаривают на языке гитлерья.

Русский язык запрещают, потому что пришел язык гитлерья.

Дело же не в том, что они хотят на Запад, в НАТО или в ЕС, а дело в том, что они хотят разговаривать с Россией, с русскими на языке гитлерья, на языке уничтожения той нации, той страны, которая им не нравится.

Вот и всё.

- То есть, тогда, много лет назад, вы возвращались домой…

- Конечно...

- А сейчас?

- ...И теперь эта лестница с этим домом вернулась.

А то, что она в Донбассе, эта лестница, теперь, это для меня все равно мой личный опыт.

Я поэтому говорю «просыпайся, живи, помогай». Потому что, кроме нас некому больше сегодня оказаться в том историческом моменте, когда это существует и в четыре года, и на девятом десятке лет, и в Киеве, и на Донбассе, и со всеми нами.

Это абсолютно личная лирика, никакой не репортаж, Саша.

- Теперь понятно.

- Я не пишу политических стихов. Все, что написано мной про гитлерьё, про то, что «не будь, Россия, ничьей добычей», - все, что я пишу, это совершенно не имеет никакого отношения к политике, это мой личный исторический опыт.

- Видите, ваш язык, ваши образы - это всем очень сейчас понятно.

- А стихи написаны как песня, в них заложен ритм, этот ритм равен зрелищу, которое передо мной.

А сейчас - ваши новые стихи.

* * *

Эта лестница вьётся, как лента, -

Прямо в небо!.. А крышу снесло

Исторической силой момента,

Где гремит гитлерья ремесло.

Эта лестница вьётся кругами,

Я по ней возвращаюсь домой,

Стёкла окон хрустят под ногами,

Крыши нет, облака - надо мной.

В облаках авиация свастики

Свой автограф оставила, след

Чёрной подписи, чёрной фантастики,-

Чёрным белый становится свет.

Лет четыре мне, лестница вьётся

Лентой, я поднимаюсь по ней,

И сердечко под кожицей бьётся

Погремушкой младенческих дней.

Лента лестницы вьётся, как стружка,

Я по ней поднимаюсь во сне,

Сердца бьётся во мне погремушка, -

Лет девятый десяток во мне.

Стружка лестницы вьётся, как лента -

В небо!.. Крыши Донбасса снесло

Исторической силой момента,

Где гремит гитлерья ремесло!

Просыпайся!.. Живи, помогая

Силой веры в Победу твою, -

Где Отчизна твоя, никакая другая,

Землю, небо не сдаст гитлерью!

* * *

- Я, Юнна Петровна, так понял (извините, что стихи приземляю), что там и крышу покроют, и печку затопят, и дым из трубы пойдёт...

- Понимаешь, Саша, все, что я пишу, оно имеет значение необъятное. Потому что крыша – это и наша авиация, которая сейчас держится в воздухе, отстаивая и защищая Донбасс, это и наше чувство беззащитности, когда не было этой крыши. Был Донбасс, а российской крыши не было.

Крыши нет, когда ты лежишь в кризе, а тебя всякая «шендербыковня» кроет матом и кричит - «скорей бы ты помер».

Крыши нет, когда не приходит поэт, для того, чтобы глазами слов защитить человека.

Ты только посмотри, сколько людей мне благодарны. А ведь я делаю эту работу абсолютно бесплатно, потому что я небесно обязанный поэт, и потому что окна, которые в этом стихотворении, они валяются, с одной стороны, стеклом, хрустящим под ногами, а, с другой стороны, я вижу облака, и вижу эту черную свастику, и вижу одновременно этот Донбасс. (Уже защищённый.) И это сегодня, это сейчас, это не когда-то. И все, что было в мои четыре года, оно сегодня на девятом десятке лет абсолютно - то же самое.

И ещё, Саша... Ты должен понять, что, например, стихи Виталия Коротича «Переведи меня через майдан» на Украине вообще никто не знал, пока я не перевела это на русский язык. И никто там, на Украине, это не пел на украинском языке. Это я показала Никитиным и сказала: вот это петь надо.

- Спасибо вам огромное за надежную крышу.

За ваши стихи.

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