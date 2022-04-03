Игорь Бутман женился во дворце: свадьба пела и плясала под Стаса Михайлова, а невеста удивила откровенным танцем и растяжкой

Фото: Дарья ДЕМИДОВА

Народный артист РФ Игорь Бутман сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге. Сценарий праздника был классический – главные свадебные ритуалы выдержаны в торжественных тонах. Избранница маэстро джаза: его правая рука на работе и уже больше двух лет как любимая женщина - 28-летняя Анна Львова. Невеста моложе жениха на 32 года, но внешне разница в возрасте не столь уж и заметна: просто Бутман в отличной форме – не только творческой, но и физической. Как гуляли молодожены и их гости?

Невеста моложе жениха на 32 года. Фото: Дарья ДЕМИДОВА

День свадьбы Бутман и Львова начали оригинально. После легкого завтрака жених и невеста отправились в тренажерный зал при отеле – свадьба ведь не повод нарушать утренние ритуалы. Жена всемирно известному джазовому музыканту досталась с чувством юмора. Анна пошутила в соцсетях: «Несколько часов до загса, а мы спортивная семья. Сбрасываем ненужный вес, чтобы влезть в костюм и платье». Парочка успела позаниматься на тренажерах. Далее – душ и невеста отправилась делать свадебный макияж и прическу. Церемония бракосочетания прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга (весьма популярное место у молодоженов для выездной регистрации). Затем у Анны и Игоря была шикарная свадебная фотосессия в старинных залах княжеского особняка. Считается, что счастливые истории любви князей Юсуповых становятся оберегом дальнейшей супружеской жизни молодоженов. Так что за будущее пары можно не беспокоится.

Ближе к вечеру невеста сменила белоснежную свадебную классику на вечернюю цвета шампань – Анна оба свадебных платья выбрала с открытыми плечами и шикарным декольте, что подчеркнуло ее аристократическую балетную шею. Жених, как водится, остался в «дневном» смокинге и элегантной бабочке. Новая ячейка общества отправилась праздновать. Свадьба пела и плясала в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, который в этот вечер закрыли на спецобслуживание. Среди гостей со стороны жениха было много знаменитых музыкантов, деятелей культуры, искусства и спорта. Зал и столы выдержаны в классическом свадебном декоре: ничего лишнего - белые цветы, на сцене светодиодный экран, по которому «бегут» инициалы молодоженов.

На этот праздник нанимать музыкантов за деньги не пришлось. Для Бутмана выступали друзья. Первый танец молодые исполнили под композицию друга семьи Лариса Долиной. Долина импровизировала под живой аккомпанемент с композицией «Не умирай любовь». А на танцполе энергично зажигали супруги Бутман. Стас Михайлов спел «Все для тебя» и другие свои хиты. Михайлов пожелал новой семье: «Живите в любви и радости как можно дольше на этом свете!»

На этот праздник нанимать музыкантов за деньги не пришлось. Фото: Дарья ДЕМИДОВА

Лариса Долина поздравила молодых: «Я не помню, сколько лет назад это случилось, но случилось! И я помню, что это было в его клубе, на Таганке - Игорь Бутман сказал: «Лариса, я влюбился и я хочу жениться на этой девочке!» Очень убедительно заявил, трудно было не поверить. А потом познакомил меня со своей избранницей. Милая, юная, улыбчивая. Прошло несколько лет, и я сама полюбила эту девочку. И я очень счастлива, что Аня и Игорь вместе, а сегодня уже официально! Люблю обоих и хочу, чтобы эти двое были счастливы всю жизнь. Горько!»

Жених – худрук известного во всем мире джазового оркестра, поэтому джаза гостям хватило. «Горько», комплименты и тосты в этот вечер звучали от Вячеслава Фетисова, Николая Расторгуева, семьи Дибровых и многих других гостей.

Порой на свадьбах судачат: «А не в интересном ли положении молодая?» Эта невеста одним своим поступком опровергла подобные домыслы, даже если бы они и появились у кого-то из гостей или публики в социальных сетях. Новоиспеченная жена Бутмана удивила своим танцем-подарком еще больше, чем в свое время Ксения Собчак «свадебным стриптизом». Танец Анны Львовой был круче чем у Собчак и ничуть не пошлый настоящее акробатическое искусство. Анонсировали как «подарок мужу». Невеста в один из моментов праздника переоделась в закрытый купальник – и исполнила танец на воздушных полотнах. Два полотна шириной полтора метра были подвешены сверху, а Анна крутилась на них (и вверх ногами тоже), выполняя на высоте различные акробатические и танцевальные упражнения – невеста летала и переворачивалась в воздухе, как настоящая спортсменка, аж дух захватывало. Анна продемонстрировала отличную спортивную форму и растяжку – шпагат у нее выходит элегантнее чем у Волочковой. Так что выдыхаем – не беременна. Свадьба эта - точно по любви.

Свадьба эта - точно по любви. Фото: Дарья ДЕМИДОВА

Отношения пары начались, спустя время после развода Игоря Бутмана со второй женой. Анна Львова родом из Челябинска, где работала журналисткой – делала в том числе и интервью с музыкантами, артистами. Так выпускница факультета музыкального искусства Южно-Уральского государственного института им. Чайковского и познакомилась с Игорем Бутманом – он приезжал на гастроли в Челябинск, она сделала об этом репортаж. Вскоре Анна переехала в Москву, отучилась в Институте кино и телевидения «Останкино», устроилась работать в коллектив Игоря Бутмана. Постепенно рабочие отношения переросли в личные. Игорь Бутман и Анна Львова вместе более двух лет. Бутман избранницу всегда хвалит, ценит ее умение разбираться в музыке: «Когда Анна переехала в Москву, то стала трудиться в нашей организации. Начала создавать замечательные музыкальные джаз и фанк программы. Потом мы стали встречаться... Мы просто живем и наслаждаемся. Она моим пиаром, фестивалями, концертами занимается. Помогает во всем…» Все друзья отметили – Бутман помолодел рядом с красавицей и умницей Анной. Пара живет в Москве.

Отношения пары начались спустя время после развода Игоря Бутмана со второй женой. Фото: Дарья ДЕМИДОВА

Прогноз от нумеролога Фариды Красавкиной для молодоженов

Нумеролог составила прогноз, учитывая даты рождения пары и дату свадьбы. Игорь Бутман – родился 27 октября 1961 года. Анна Львова – 26 августа 1993 года. Дата свадьбы – 1 апреля 2022 год.

- Эта пара встретилась, чтобы создать гармоничные отношения. Помочь и поддержать друг друга. Они построят гармоничный и долгосрочный союз, создадут комфортные условия друг для друга. Обеспечат уют друг другу, в том числе и в бытовом плане. Анна к Игорю испытывает любовь и готова пойти за партнером куда угодно, у нее - искренность и честность чувств. А он в ней видит человека надежного с устойчивым взглядом, он чувствует, что рядом с ней – «как за каменной стеной». С этой женщиной прославленный музыкант сможет выстроить долгосрочные отношения.