Что б картошка и клубника 100 лет на этой земле не росли? Польша хочет прикрыться ядерным щитом США

Польша готова на все, лишь бы на ее территории было побольше войск США. На фото - американская пусковая установка ЗРК MIM-104 Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка Фото: REUTERS

Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский утверждает, что его страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. С таким заявлением он выступил в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Прочитав это, я подумал, что старик сошел с ума. Но пока от польских врачей не поступало информации о его неадекватности (да и о том, что он клиент какого-нибудь варшавского дурдома, сведений тоже нет). И тут, похоже, диагноз скорее не медицинский, а политический, - типичный синдром антироссийской паранойи на милитаристской почве. И она давно проявляется не только у Качиньского, но и у многих других представителей польской так называемой «элиты». Которая страсть как жаждет прикрыть свою страну американским военным щитом.

Польша готова, как говорится, с прытью проститутки раздеться догола, лишь бы на ее территории было побольше войск США (не так давно она готова была разместить у себя целую американскую бригаду, дав ей многозначительное название – «Форт Трамп). А совсем недавно президент Польши Дуда с ублюдочностью официанта сказал президенту США: «Нам нужно побольше Америки». Крупный контингент американских войск уже давно квартирует в Польше и продолжает разрастаться. И все это делается под одним брехливым и провокационным лозунгом – «в связи с нарастающей российской угрозой».

А вот теперь Качиньский намекает, что его страна готова прикрыться от этой мнимой «угрозы» еще и американским ядерным зонтиком. А это уже серьезная и реальная угроза для России. Ибо по другую сторону границы с Польшей – Калининградская область РФ. Это раз. И два. В случае размещения ядерного оружия в Польше значительно сокращается подлетное время американских ракет к нашей основной территории. А это неизбежно потребует перестройки и «уплотнения» системы нашей противоракетной обороны в регионе. Не исключаю, что в таком случае «алгоритм» действий российского Генштаба будет таким.

Прежде всего места дислокации американских ракет в Польше на карте ГШ обведут жирным красным кружком (в случае вооруженного конфликта такие цели будут уничтожаться в первую очередь - это «объекты №1»). А для наших высокоточных оперативно-тактических и высокоточных комплексов «Искандер» в Калининградской области (а у них ракеты, которые насквозь простреливают территорию Польши). Да и летят они к цели с такой сумасшедшей скоростью, что их невозможно засечь и сбить. Американские ракетчики кальсоны по тревоге не успеют надеть, когда на их позицию прилетит мощная (почти полутонная!) боеголовка. Причем, даже не в ядерном, а обычном исполнении. Я уже не говорю о целом выводке наших уникальных гиперзвуковых ракет наземного, воздушного или морского базирования, которые и за многие тысячи километров способны попасть, как говорится, в колышек.

Кстати, тут стоит вспомнить, что когда в прошлом году Генсек НАТО Йенс Столтенберг лишь заикнулся о возможном перемещении ядерных ракет США из Германии «восточнее» (явный был намек на Польшу), то президент Белоруссии Александр Лукашенко тут же ответил: «В таком случае я буду вынужден просить необходимое для защиты моей страны оружие у России». Россия добрая, она союзнику не откажет… «Искандерами» для общей защиты поделимся.

Если США все же рискнут разместить свое ядерное оружие в Польше, это резко изменит ситуацию в европейском театре военных действий. Ядерная угроза еще ближе придвинется к границам России. Вот почему Кремль в своем декабрьском «ультиматуме» потребовал от США вообще убрать ядерные ракеты из Европы. Ну а в противном случае Польша должна знать, что в случае вооруженного конфликта НАТО с россиянами, ей достанется больше всего. Картошка и клубника на польской земле (по словам Качиньского, - «открытой для ядерного оружия США») не смогут расти и через столетие. О людях я уже не говорю…