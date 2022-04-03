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Политика3 апреля 2022 11:24

Что б картошка и клубника 100 лет на этой земле не росли? Польша хочет прикрыться ядерным щитом США

Какой ответ сможет дать Россия, комментирует полковник Виктор Баранец
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Польша готова на все, лишь бы на ее территории было побольше войск США. На фото - американская пусковая установка ЗРК MIM-104 Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка

Польша готова на все, лишь бы на ее территории было побольше войск США. На фото - американская пусковая установка ЗРК MIM-104 Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка

Фото: REUTERS

Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский утверждает, что его страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. С таким заявлением он выступил в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Прочитав это, я подумал, что старик сошел с ума. Но пока от польских врачей не поступало информации о его неадекватности (да и о том, что он клиент какого-нибудь варшавского дурдома, сведений тоже нет). И тут, похоже, диагноз скорее не медицинский, а политический, - типичный синдром антироссийской паранойи на милитаристской почве. И она давно проявляется не только у Качиньского, но и у многих других представителей польской так называемой «элиты». Которая страсть как жаждет прикрыть свою страну американским военным щитом.

Польша готова, как говорится, с прытью проститутки раздеться догола, лишь бы на ее территории было побольше войск США (не так давно она готова была разместить у себя целую американскую бригаду, дав ей многозначительное название – «Форт Трамп). А совсем недавно президент Польши Дуда с ублюдочностью официанта сказал президенту США: «Нам нужно побольше Америки». Крупный контингент американских войск уже давно квартирует в Польше и продолжает разрастаться. И все это делается под одним брехливым и провокационным лозунгом – «в связи с нарастающей российской угрозой».

А вот теперь Качиньский намекает, что его страна готова прикрыться от этой мнимой «угрозы» еще и американским ядерным зонтиком. А это уже серьезная и реальная угроза для России. Ибо по другую сторону границы с Польшей – Калининградская область РФ. Это раз. И два. В случае размещения ядерного оружия в Польше значительно сокращается подлетное время американских ракет к нашей основной территории. А это неизбежно потребует перестройки и «уплотнения» системы нашей противоракетной обороны в регионе. Не исключаю, что в таком случае «алгоритм» действий российского Генштаба будет таким.

Прежде всего места дислокации американских ракет в Польше на карте ГШ обведут жирным красным кружком (в случае вооруженного конфликта такие цели будут уничтожаться в первую очередь - это «объекты №1»). А для наших высокоточных оперативно-тактических и высокоточных комплексов «Искандер» в Калининградской области (а у них ракеты, которые насквозь простреливают территорию Польши). Да и летят они к цели с такой сумасшедшей скоростью, что их невозможно засечь и сбить. Американские ракетчики кальсоны по тревоге не успеют надеть, когда на их позицию прилетит мощная (почти полутонная!) боеголовка. Причем, даже не в ядерном, а обычном исполнении. Я уже не говорю о целом выводке наших уникальных гиперзвуковых ракет наземного, воздушного или морского базирования, которые и за многие тысячи километров способны попасть, как говорится, в колышек.

Кстати, тут стоит вспомнить, что когда в прошлом году Генсек НАТО Йенс Столтенберг лишь заикнулся о возможном перемещении ядерных ракет США из Германии «восточнее» (явный был намек на Польшу), то президент Белоруссии Александр Лукашенко тут же ответил: «В таком случае я буду вынужден просить необходимое для защиты моей страны оружие у России». Россия добрая, она союзнику не откажет… «Искандерами» для общей защиты поделимся.

Если США все же рискнут разместить свое ядерное оружие в Польше, это резко изменит ситуацию в европейском театре военных действий. Ядерная угроза еще ближе придвинется к границам России. Вот почему Кремль в своем декабрьском «ультиматуме» потребовал от США вообще убрать ядерные ракеты из Европы. Ну а в противном случае Польша должна знать, что в случае вооруженного конфликта НАТО с россиянами, ей достанется больше всего. Картошка и клубника на польской земле (по словам Качиньского, - «открытой для ядерного оружия США») не смогут расти и через столетие. О людях я уже не говорю…

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