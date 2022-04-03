Почему «Бучанская резня» - это фейк

Что же на самом деле происходит на улицах Бучи? Фото: REUTERS

Украина разгоняет новое «преступление против человечества». Зайдя в города Киевской области, которые в рамках перегруппировки оставили российские войска, националисты из тербатов вдруг обнаружили улицы, заваленные трупами гражданских. Следы пыток, связанные руки, алая кровь - кадры из города Буча леденят душу.

Украинская пропаганда рисует страшную картину «русской оккупации», под которой над местными измывались настоящие садисты. Вот она, украинская Сребреница. По аналогии с «резней» боснийских мусульман в Югославии, в которой обвинили сербов. Хотя их версию, которая по масштабам значительно уступала официальной, никто во внимание не принимал.

Сейчас объясню, почему «Сребреница» в Буче - это вранье. Я не буду заниматься анализом положения тел относительно дороги и выискивать схожести трупов в разных локациях. Это уже многие сделали за меня. Там и руки у «трупов» шевелятся, и в зеркале заднего вида «убитые» воскресают.

Тактика видео-инсценировок перестала меня удивлять еще в Сирии, где по мотивом постановок «Белых касок» принималось решение о нанесении массированных ракетных ударов. А здесь учителя информационно-психологических операций те же - с ярко торчащими британскими ушами.

Я о другом. Я был в городах, подобных Буче, в Киевской области. И под Бучей был. Я видел, как менялось отношение местных к российским военным. Сначала их боялись - результат углубленного промывания мозгов по ТВ. Затем отношение было настороженное, когда любопытство побеждало, и люди вылезали из подвалов. Потом - деловое: местные налаживали натуральный обмен с военными. Мы, к примеру, меняли бензин для генератора на молоко и творог. Причем, молочку мы не требовали, отдавая топливо безвозмездно. Но соседи считали своим долгом «отплатить». Военные отдавали сухпайки, привозили лекарства… И если они заставляли кого-то спуститься в подвал, то только ради их же безопасности.

Но и это, конечно, не главный довод в пользу того, что украинская «Сребреница» - это фейк. Бучу российские войска за эти полтора месяца полностью не контролировали ни дня. И обстановка там не располагала к «настойчивому» общению с местными. Постоянные бои, артобстрелы, столкновения лоб в лоб - не до того.

Правда состоит в том, что Бучу российские войска в рамках перегруппировки, покинули за несколько дней до того, как были обнаружены «жертвы оккупации». ВСУ не сразу это осознали и еще почти трое суток накрывали город артиллерией, под которую вполне могли попасть и гражданские.

А когда очухались, то, как водится, начали «охоту на ведьм» в поисках тех, кто, по их мнению, сотрудничал с «оккупационными войсками». В горячке военного времени доказательствами себя никто не утруждает, появляются сброшенные в колодцы тела со связанными руками. Только состояние этих тел говорит о том, что они были убиты самое позднее вчера. Я знаю, как выглядят трупы, пролежавшие на улице несколько дней. Здесь совсем другая картина.

Мои доводы, конечно, вряд ли будут рассмотрены президентом Евросоюза Шарлем Мишелем, который запускает хештег "Бучанская резня" и анонсирует новые санкции против России. Хотя проверить то, что я говорю, несложно. Достаточно провести экспертизу, которая укажет время смерти несчастных. И соотнести с данными натовского объективного контроля, который четко укажет дату отхода российских войск. Но это - если искать правду. А кому она на Западе нужна.

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