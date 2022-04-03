Новый ляп Байдена: он забыл, что когда-то был вице-президентом

Регулярные оплошности заставляют многих экспертов на Западе усомниться в компетентности Байдена как «лидера свободного мира» Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден, который в ноябре собирается отметить 80-летний юбилей, все чаще пугает своих соотечественников провалами в памяти, комичными оговорками в официальных речах и странными заявлениями, вынуждающими пресс-службу Белого дома давать им задним числом необходимые пояснения.

Очередной забавный ляп Байден допустил в субботу, выступая на церемонии в честь принятия на вооружение новой атомной субмарины «Делавэр». Говоря о своей супруге Джилл, он произнес: «Я глубоко горжусь работой, которую она делает в качестве Первой леди с инициативой «Объединение усилий», которую она начала с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом».

По толпе участников мероприятия пробежал легкий смешок. Вообще-то Мишель Обама была (и, слава богу, остается) супругой 44-го президента США Барака Обамы. А вице-президентом в течение двух сроков Обамы был как раз он - Джо Байден. И если Мишель заняла его место, то в какой тогда ипостаси выступал Джо - жены Барака что ли?

Уже поздно вечером в субботу Белый дом в стенограмме, размещенной на официальном сайте, неловко поправил президента и заявил, что он должен был сказать «я», имея в виду, что был заместителем Барака Обамы.

Это уже третья за последние десять дней срочная правка пресс-службой слов Джозефа Байдена. Выступая в Польше перед американскими военнослужащими, он сказал, что те «сами во всем убедятся на Украине, когда будут там». Оказалось, что Вашингтон посылать туда войска не намерен. Потом президент призвал отстранить от должности России Владимира Путина, заявив: «Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти». В Вашингтоне поспешно разъяснили, что речь о смене власти в России не идет.

Все эти оплошности заставляют многих экспертов на Западе усомниться в компетентности Байдена как «лидера свободного мира». Британский аналитик по внешней политике и бывший помощник премьер-министра Маргарет Тэтчер Нил Гардинер написал в Твиттере: «Очевидно, ухудшающаяся память Байдена и все более запутанное состояние его ума вызывают растущую озабоченность у наших союзников по ту сторону Атлантики и во всем мире, особенно во время великого кризиса в Европе».