В Москве назвали заявление Польши о ядерном оружии «вопиющей провокацией»

А мнением поляков Качиньский поинтересовался? Фото: REUTERS

Польша в последнее время ведет отчаянную драку с прибалтийскими странами за право выглядеть в глазах США и НАТО самым преданным союзником, да что там - верным холопом, готовым на любую мерзость в отношении России. Даже в ущерб собственным гражданам. Мерзнут без российского топлива - ничего, потерпят; фермеры останутся из-за западных санкций без рынков сбыта сельхозпродукции - обойдутся. Главное показать всем, как польские власти ненавидят «азиатов из Московии».

А уж в военном плане мегалояльность Варшавы к Америке вообще рамок не знает. То предлагали Вашингтону разместить у себя авиабазу США за символический один доллар, то просили обучить своих летчиков управлять американскими самолетами, несущими ядерные боеголовки. А теперь вот вице-премьер Польши Ярослав Качиньский пошел еще дальше. В воскресенье он заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США. «В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», - сказал этот «заслуженный русофоб» с берегов Вислы.

Интересно, что он имел в виду под термином «ядерный обмен» - возможность нанесения российских ракетных ударов по американским целям в Польше в случае ядерного конфликта? А мнением поляков Качиньский поинтересовался? Кстати, и в Вашингтоне этот странный призыв восприняли с изумлением - с такой опасной инициативой там пока никто не выступал.

В Москве слова поляка назвали «вопиющей провокацией».

- Как известно, американцы держат ядерное оружие (около 150 тактических термоядерных авиационных бомб B61) на шести своих военных базах в пяти европейских странах - Германии, Бельгии Нидерландах, Италии и Турции», - заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. - Нынешняя инициатива высокопоставленного польского политика - очередная провокация, которая нацелена исключительно на то, чтобы во-первых напомнить американцам о существовании лояльной Польши и, во-вторых, поглубже залезть под американский ядерный зонтик.

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