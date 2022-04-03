В США рассказали, как Зеленский упустил возможность разрешить кризис мирным путем

Зеленскому предложили отказаться от членства в НАТО и сделать Украину нейтральной, но политик отказался. Фото: REUTERS

По мере того, как ситуация на Украине для киевского режима складывается все более печально, в публичное пространство начинает просачиваться прежде закрытая информация, свидетельствующая о попытках ряда ключевых западных стран удержать президента Украины Владимира Зеленского от военных действий в его стране. Это, кстати, говорит о том, что никакого единства в рядах НАТО по поводу кризиса перед началом российской спецоперации не было. На словах выступая в поддержку Киева, многие политики в Европе понимали, что упертость украинской верхушки способна бросить континент, да и весь мир, в пучину давно невиданных испытаний. Так оно, собственно, и произошло.

Весьма влиятельная американская газета The Wall Street Journal, представляющая интересы деловых кругов, со ссылкой на "источники, заслуживающие абсолютного доверия", сообщила, что в феврале канцлер Германии Олаф Шольц предложил Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой, провозгласив внеблоковый статус Украины. Но это предложение было высокомерно отвергнуто.

«На встрече в Мюнхене 19 февраля Шольц сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Это соглашение бы подписали Путин и Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины», - сообщает издание.

Однако собеседник заявил, что большинство жителей бывшей советской республики якобы поддерживают вступление страны в НАТО.

«Его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают», - пишет газета.

А ведь, согласись украинский президент на это здравое предложение, которое отвечало и интересам России, тысячи жизней были бы спасены. Но он предпочел готовить атаку на Донбасс.