Певицу Бейонсе снова обвинили в плагиате хита «Любэ». Трек к оскароносному фильму «Король Ричард» похож на песню из сериала «Граница»

Певица Бейонсе Фото: Кадр видео

История с заимствованиями в музыкальной среде — дело привычное. Каждый год всплывают десятки историй, где песни артистов с разных концов света похожи друг на друга, как две капли воды. Может, это всемирная миграция творческого бессознательного.

Может, схожесть музыкального дара. Может, и правда намеренное подворовывание. В таких случаях те, кого обвиняют, обычно говорят: нот всего семь.

Аналогичная ситуация произошла и с песней популярнейшей американской певицы Beyonce, клип на которую был снят к 94-й церемонии вручения премии «Оскар» в США. Артистка записала песню Be Alive, ставшую саундтреком к спортивной драме «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли. И в кантиленном распеве этой композиции русские поклонники творчества «Любэ» расслышали очевидный как минимум оммаж на хит «Краса» («Ты неси меня река») группы «Любэ» — он стал популярным после выхода сериала «Граница. Таежный роман», где громко прозвучал.

Клип на которую был снят к 94-й церемонии вручения премии «Оскар» в США. Фото: Кадр видео

Мелодия и даже вокальная партия действительно сильно напоминают шлягер «Любэ». При этом сложно себе представить американских музыкальных продюсеров, которые перелопачивают музыкальные библиотеки и натыкаются на саундтрек к сериалу «Граница. Таежный роман». Бьют по рукам, делают аранжировку и отправляют трек Бейонсе, которая готовится выступить на церемонии вручения «Оскара».

Кстати, дорогой и красивый клип на песню Be Alive («Жизнь») начинается с того, что артистка массовых сцен идет с конем.

— Мы посмотрим, просто надо посмотреть, что с этим делать и каким образом, я просто даже клипа не видел, — признался Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ», против музыкантов которой введены санкции США. — Тему обсасывают с ноября (тогда трек впервые выложили в сети).

Артистка записала песню Be Alive, ставшую саундтреком к спортивной драме «Король Ричард» Фото: Кадр видео

Отец-основатель группы Игорь Матвиенко отреагировал на эти новости с большим оптимизмом и энтузиазмом.

— Подпишем мировое соглашение с Бейонсе, а на полученные деньги проведем очередные юбилеи наших групп, — отметил он то ли в шутку, то ли нет.