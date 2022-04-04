Что будет с ценами на мобильники, компьютеры и бытовую технику и какая электроника исчезнет с прилавков

Даже подорожавшая бытовая техника может стать в России дефицитом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Походы в магазины электроники и домашней техники сейчас очень напоминают дозвон в коллцентр: когда висишь непонятно сколько на проводе и слушаешь: «Ждите ответа, ждите ответа»... Вроде бы все работает, сайты производителей вовсю рекламируют новые модели товаров. А на деле - «на складе уже нет» или «заказы не принимаются». И везде говорят о «временных трудностях». Мол, закрываться не собираемся, но вы приходите позже.

«КП» разбиралась, что же все-таки у нас происходит с поставками бытовой техники и электроники.

ТЕЛЕФОНЫ И КОМПЬЮТЕРЫ

Кто ушел

Поставки электроники в Россию приостановили американские Apple, IBM, HP, Dell, тайваньский производитель компьютеров ASUS, южнокорейская Samsung.

Большая часть этих компаний говорит о «временной приостановке», а не о прекращении работы в России. Samsung на своем сайте объясняет ситуацию «сложностью в логистике ввиду затруднений в авиа и жд-сообщении». И обещает «скоро в продаже» новые телефоны Samsung Galaxy. У Apple закрыта возможность онлайн-заказов через Apple Store, но фирменные «яблочные» магазины re:Store вполне себе работают. И если не смотреть на взлетевшие цены и несколько сократившийся ассортимент, там все, как обычно.

Страшилки о том, что все айфоны и айпады превратятся в кирпичи, пока тоже не подтвердились - приложения благополучно обновляются, программы работают.

Кто остался

Китайские Xiaomi и Huawei поставки продолжать не отказываются. Xiaomi по итогам 2021 года занимала второе место в России по продажам смартфонов (после Samsung).

А еще (вдруг вы не знали) существуют отечественные смартфоны.

- Это такие бренды как Vertex, INOI, teXet, Irbis, BQ, FinePower Dexp. Два последних принадлежат российской сети магазинов DNS. Но все они собираются за границей, - рассказала «КП» эксперт компании itel Светлана Муреева.

Чего ждать

Первые последствия санкций и проблем с поставками уже налицо — в магазинах электроники возник ажиотаж. Из-за высокого спроса и падения рубля в конце февраля-марте многие популярные модели подорожали в среднем на 30-40%. А некоторые макбуки (ноутбуки от Apple) - аж в два с лишним раза.

Выросли цены и на телефончики Xiaomi, хотя и «всего» на 25%. Что поделать, ажиотаж...

Сейчас торговые сети сообщают, что запасов айфонов и самсунгов у них хватит еще месяца на два-три. В перспективе они надеются на «параллельный импорт». Это когда товары ввозятся в Россию без согласия правообладателя - владельца товарного знака. То есть если тот же Apple (пример условный) окончательно решит от нас уйти, продавать в России айфоны, макбуки и программное обеспечение к ним сможет какая-нибудь китайская или турецкая компания-дистрибьютор, ни у кого разрешения не спрашивая. Заметим: речь идет именно об оригинальном товаре, а не о подделках.

Раньше параллельный импорт был под запретом, но на прошлой неделе правительство его разрешило. Список «востребованных товаров иностранного производства», которые таким образом можно будет завозить, должен составить Минпромторг.

Но эксперты уверены: при таких ценах большинство россиян все равно начнут переключаться на более дешевые китайские бренды электроники - они дешевле, да и по качеству очень даже приличные. А также внимательнее присматриваться к отечественным брендам «заморской» сборки.

- В среднем и нижнем ценовых сегментах выбор большой. Сложнее с флагманскими моделями (самыми дорогими и передовыми, - Ред.). Однако вряд ли дефицит коснется китайских производителей, а их премиальные линейки сейчас практически не уступают корейским и американским, - считает Илья Петров ведущий бренд-менеджер производителя цифровых устройств и потребительской электроники DIGMA. - Все сиюминутные проблемы, возникшие в первые недели кризиса у китайских производителей, постепенно будут решаться - упускать возможность занять дополнительные доли рынка эти производители не захотят.

Специалисты поясняют, что после того, как курс рубля перестал резко прыгать вверх, особых проблем с платежами между Россией и Китаем нет. Но есть проблемы с логистикой (см. «Вопрос на засыпку»).

Вопрос на засыпку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕЛЕВИЗОРЫ

Кто ушел

Остановили поставки товаров в Россию Siemens, LG, Panasonic, Sharp и другие производители.

Кто остался

До 90% «иностранных» холодильников, стиральных машин и телевизоров, которые мы видим в наших магазинах, собираются на российских заводах. Например, практически все телевизоры Samsung и значительная часть стиральных машин этой марки производятся в Калужской области; у LG завод в Подмосковье и т. д. И о закрытии российских заводов иностранные компании пока не заявляли.

Есть и чисто отечественные бренды. Например, холодильник «Бирюса», который выпускается в Красноярске. Но и отечественные компании, и российские предприятия зарубежных производителей используют импортные комплектующие - нередко одни и те же. Например, ЖК-панели для телевизоров или компрессоры для холодильников. Их поставки приостановились все из-за той же логистики.

Чего ждать

- Всю технику для дома можно условно поделить на две части, - объясняет Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. - Первая - это которая у нас практически не производится. Например, мелкая бытовая техника - блендеры, мультиварки (даже продукция отечественных брендов делается в Китае - Ред.) А также товары из серии «для красоты и ухода за собой». Всевозможные фены и плойки - на 100% импорт, у нас нет компонентов для них. Вторая часть - то, что у нас массово производят и зарубежные, и отечественные компании. Это телевизоры и крупная бытовая техника - холодильники, стиральные машины. Но нужен ряд импортных компонентов.

По словам Антона Гуськова, стопроцентного импортозамещения нет ни по одному товару. Но основная часть всякой недорогой кухонной техники и приборов «для наведения красоты» - турецкого или китайского производства. Так что приедут. То же самое касается запчастей.

- Длительных проблем с поставкой комплектующих к бытовой технике быть не должно - так или иначе, большинство запчастей производится в Китае, - считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Другой вопрос - это премиальные бренды, которые производятся в Европе (Electrolux, Liebherr, Bosch и т. д., - Ред.). Не только их продажа в России, но и сервисное обслуживание может просто встать - по крайней мере, до того момента, как бренды не вернутся в Россию.

Но когда можно ждать их возвращения, сейчас никто не скажет...

Как изменились цены и спрос на популярную технику Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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