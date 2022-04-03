Егор Крид не смог купить стейк за 1 миллион рублей в магазине ОАЭ и ушел голодным. Наличных у звезды не оказалось

Певец Егор Крид Фото: Кадр видео

Наставник шоу «Голос.Дети» Егор Крид коротает снежные апрельские дни в солнечном Дубае. Где тоже испытывает сложности.

Крид катается по столице ОАЭ с блогерами Фото: Кадр видео

В недавно опубликованном видео певец объяснил, почему называет видеоролики, записанные с друзьями, «бомжи в Дубае». Он катается по столице ОАЭ с блогерами (Вячеславом Леонтьевым про прозвищу Бустер и др.) и не может ничего купить. Все карты артиста заблокированы.

Крид развлекается с друзьями в Дубае Фото: Кадр видео

- Вчера ночью мы решили прикупить еды, - рассказал Крид в ролике, опубликованном в телеграм-канале Двач. - Погнали искать круглосуточный супермаркет. Сначала приезжаем и не понимаем, как оплатить парковку. Потому что она здесь оплачивается по СМС. И потом мы приехали в магаз, решили кинуть тачку. Купили стейк за миллион рублей, набираем еды, подходим к кассе, чтобы расплатиться. Бустер пытается оплатить — ***** не проходит. Я пробую свои карты — не проходит. Катя (девушка Бустера) пробует свои — не работают. До семи утра мы со всем этим мучились, а потом поняли, что у нас просто нет лаве, и мы не можем ничем здесь платить.

Фото: СОЦСЕТИ

В роликах, которые Егор Крид начал снимать с товарищами в ОАЭ еще три недели назад, он гуляет по самому дорогому ТЦ Дубая, рассказывает, как его «кинули» на улице на 80 тысяч рублей, выбирает компьютер и наушники, встречается с коллегой Артемом Готлибом (Slava Marlow), проводит стримы, смотрит футбол, знакомится с девушками и радуется, что к нему прилетела Клава Кока (певица и блогер Клавдия Высокова).