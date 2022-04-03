В Минобороны России назвали провокацией украинских спецслужб убийство мирных жителей в Буче

Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча являются провокацией. Фото: REUTERS

"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией", - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий".

"В населенные пункты киевской области российскими военнослужащими было доставлено и выдано мирным жителям 452 тонны гуманитарной помощи. Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил и, тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буча местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. Выезды из города Буча не блокировались. Все местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь. При этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня", - пояснили в ведомстве обстановку на конец марта.

На следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции, 30 марта, российские подразделения полностью вышли из Буча. А 31 марта, мэр Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

"Неудивительно, что все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и представителей украинского телевидения. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь", - отметили эксперты.

Все это говорит о том, что на кадрах живые люди, которые были использованы для съемок провокационного ролика, который рассчитан на западную молодежь, для создания там общественного мнения. Подобные нелепые ролики, где один из "трупов" мирных жителей выглядывает из мешка, чтобы затянуться сигаретой уже транслировали по украинским каналам. Как вообще можно всерьез обсуждать подобные ролики?

О том, как снималась очередная постановка киевского режима в мариупольском роддоме для западных СМИ, все уже знают.

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