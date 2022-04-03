Чей агент готовил покушение на Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Комитета нацбезопасности ворвались в квартиру, где повязали гражданина республики, у которого нашли снайперскую винтовку с глушителем, наркотики, деньги, экстремистскую литературу. По данным КНБ, этот человек, работая в интересах иностранной разведки (какой — не называется), готовил покушения не только на президента Токаева, но и на и ряд других госслужащих ( в том числе, в силовых структурах). Уточняется, что контрразведчики взяли «стрелка» еще 25 марта 2022 года в столице, Нур-Султане.

Профессиональное оружие киллера было зарубежного производства, ввезено в страну частями, в замаскированном виде.

Несостоявшийся террорист , по данным КНБ, также имел задания «по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов». Данный господин, которого называют «Агент «А» ( по первой букве имени или фамилии) уже признался, что действовал по заданию иностранного государства. И ему вменяют две статьи, в том числе «Акт терроризма».

«КП» обратилась за комментарием к директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семену Багдасарову.

- Семен Аркадьевич, почему о срыве покушения на Токаева сообщили 8 дней спустя после задержания подозреваемого?

- Не исключаю, что на этого, как сказано в официальных сообщениях, «террориста» могут повесить тяжелую статью — в рамках зачистки, в том числе силовых структур, от людей Назарбаева. Зачистка продолжается и среди силовиков, и среди представителей власти. И бизнеса.

- То есть, реальной подготовки к реальному покушению этого «агента «А» могло и не быть?

- Исключать этого, пожалуй, не стоит. Борьба за власть в соседней стране продолжается, она не окончена.

- Но ведь за последние три месяца от власти уже отодвинули немало ключевых фигур, близких к экс-президенту?

- Но система власти создавалась десятилетиями, и его людьми пронизаны все ветви управления. Там еще много народу. Чистка серьезная.

- На кого мог работать террорист, если он все-таки собирался стрелять в главу Казахстана?

- То, что он якобы собирался русофобские взгляды распространять, мало о чем говорит. У них даже замглавы администрации президента позволяет заявлять о том, что Казахстан поддерживает западные санкции против России. И это не единичный случай нахождения во власти людей с подобными взглядами. Откуда может быть такой «агент» — да Бог его знает! А вообще в Казахстане еще много чего не доделано в плане очистки от прежнего. Руководство страны вынуждено лавировать между Западом, Китаем и Россией, с которой у них самая протяженная граница. Нынешнему руководству самое главное - закрепиться во власти.