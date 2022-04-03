«Поддерживать фашизм и русофобию - это так низко!»: Калашникова призвала к бойкоту Chanel

Певица и телеведущая Анна Калашникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российские модницы в шоке. Chanel отказывается продавать свои товары россиянам. В западных бутиках просят данные для идентификации, и когда называешь свой российский номер, продавцы говорят, мол, теперь мы русским продаём вещи только под обещание, что они их не вывезут в Россию и не будут там носить.

-Русофобия в действии,-вздыхает в соцсетях певица Анна Калашникова.- Я это испытала и на своём примере. Недавно сынишке исполнилось 7 лет и я в качестве подарка купила нам путешествие в Дубай. Причём покупала билеты и бронировала отель ещё три месяца назад. Сейчас, конечно, думала лететь или нет. Но ребёнок хочет праздника, подарила ему этот отпуск. Так вот, мы прилетели с Данюшей в Дубай и пошли гулять в Молл. Я хотела посмотреть серёжки, сумки в Chanel. Поскольку я часто приезжаю в Дубай, как ведущая Недели моды, менеджеры Chanel меня узнали, подошли ко мне и говорят: «Мы знаем, что вы знаменитость в России, знаем, что вы повезёте туда покупки, поэтому мы не можем вам продать вещи нашего бренда».

По словам Калашниковой, она намерена отказаться от вещей этого бренда.

-Я раньше любила вещи Chanel, но поддерживать фашизм и русофобию-это так низко,-возмутилась певица.