Трясущаяся Татьяна Овсиенко вызвала оторопь

55-летняя Татьяна Овсиенко редко появляется на публике Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Овсиенко последнее время редко появляется на публике. 55-летняя звезда 90-х больших концертов давно не дает. Однако на днях преданные фанаты могли насладиться встречей с кумиром в одном из ночных клубов Москвы. Правда, внешний вид артистки народ откровенно перепугал.

Татьяна Овсиенко выступала в московском ночном клубе на ретро-концерте. Певица исполняла свои хиты. Но в какой-то момент у нее начали трястись руки. Сначала это было едва заметно, а потом все сильнее и сильнее.

Артистка пыталась перекладывает микрофон из одной руки в другую, однако едва его не выронила. Поклонники оказались в ужасе от того, что стало с некогда успешной и красивой певицей. Увидев, что ее снимают на видео оторопевшие репортеры, жестами блондинка стала запрещать съемку, передают светские хроникеры шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Отметим, два года назад появилась информация о том, что Овсиенко якобы пристрастилась к алкоголю и оказалась в бедственном положении. Ходили слухи, что на нее поднимает руку нынешний избранник.

Несколько лет назад знаменитость написала завещание. У певицы нет родных детей, однако вместе с первым мужем она воспитала приемного ребенка, у которого был порок сердца. Кроме того, у нее есть крестник, к которому она относится как к родному сыну.

"Приняла решение и написала завещание давным-давно. Это нормальные вещи - мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. У меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком", - поделилась Татьяна в программе "Новые русские сенсации".