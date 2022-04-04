Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 апреля 2022 года: Под Одессой пожары; Брюссель не видит Луганск; Тимошкенко не хочет платить

Военная спецоперация на Украине продолжается. Фото: Александр КОЦ

Одесса перестала заправлять

Ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу и трем хранилищам горюче-смазочных материалов уничтожил эти стратегические объекты под Одессой. Теперь бронетехнике ВСУ на южном направлении заправляться будет сложно.

Донбасс в Европе не замечают

Евросовет по правам человека (ЕСПЧ) не рассмотрел ни одной жалобы жителей Луганской народной республики о преступлениях Киева против Донбасса. Как заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, зимой подготовили 950 исковых заявлений в ЕСПЧ, в феврале 689 были направлены, ни один из исков не рассмотрен.

Канцлера освистали за Украину

На митинге в Эссене немецкого канцлера Шольца, вещавшего, в том числе, об Украине, освистали. Свистеть начали после слов немецкого лидера о том, что в Германии с солидарностью относятся к украинским беженцам. Канцлер обиделся, заявив, что не принимает цинизм, с которым люди говорят о невозможности выражать мнение по указанной теме. А мы считаем, что цинично отправлять Киеву оружие, которое убивает детей на Донбассе.

Немного реализма

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном и безъядерном статусе страны. При том в своем телеграм-канале он уточнил, что проект договора еще не готов для вынесения на встречу в верхах. Работа по нему возобновится в понедельник, 4 апреля.

Британцы шлют ракеты

Лондон поставит Киеву противокорабельные ракеты. Об этом заявил министрам премьер Борис Джонсон на заседании Совета нацбезопасности. Кроме ПКР Harpoons, Британия также отправит на восток одноразовые беспилотники Switchblades, и противотанковые орудия, способные поражать выпущенные артснаряды. Вы поосторожнее, ваш министр уже говорил что противотанковые комплексы у британской армии заканчиваются.

А китайцы улыбаются

Официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь опубликовал в в Twitter карикатуру, которая показывает, как США «оказывают давление» на другие страны, чтобы те стали давить на Россию. На карикатуре изображена фигура человека и рука с пистолетом, окрашенная в цвета американского флага. На самой картинке написано: «Прими (мою) сторону!». Пистолет - у виска. Доброе слово и кольт всегда убедительнее просто доброго слова.

Президент в Мариуполе

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов с гуманитарным грузом прибыл в Мариуполь. Президент республики посетил пункт временного размещения и больницу, в которую, в частности, передал инсулин, которого тут остро не хватает.

В ДНР создан Госкомитет обороны

«Постановляю создать Государственный комитет обороны Донецкой народной республики», - говорится в тексте указа ее главы Дениса Пушилина. Цели и задачи ГКО - «координация действий госорганов республики в условиях объявленного военного положения, в том числе в сфере обороны, государственной безопасности, внутренних дел». Один ГКО был создан лет 80 тому назад — и тоже для эффективной борьбе с нацизмом и его последствиями.

Буча вокруг Бучи

«Опубликованные киевским режимом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о неких «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области - очередная провокация», - заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что на снимках тела людей по прошествии 4 дней не окоченели и не имеют трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь. При том еще 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал ни о каких расстрелянных местных жителях со связанными руками. Все российские подразделения покинули Бучу 30 марта.

Тимошенко предлагает не платить

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила начать переговоры об отсрочке платежей по внешнему госдолгу Украины на 10-20 лет. Почему — потому что форс-мажор. Тимошенко подчеркивает, что речь не о неплатежеспособности незалежной, а именно о возникших чрезвычайных обстоятельствах. Сейчас внешний долг Украины составляет около $57 млрд. Ну, обстоятельств-то скоро изменятся, а платить вы хотите не раньше, чем через 10 лет?

А вы какие танцовщицы?

Художница Мириам Найем внезапно обнаружила, что работы Эдгара Дега из серии с танцовщицами, одетыми в «украинские костюмы», в ряде мировых музеев выставлены под названием «Русские танцовщицы». Выразила свое возмущение Музею Гетти в Лос-Анджелесе, Метрополитен-музею в Нью-Йорке и Лондонской Национальной галерее. Глава кураторского отдела галереи в столице Британии Кристин Ридинг уже сообщила, что работа «Русские танцовщицы» отныне называется «Украинские танцовщицы». Великий французский импрессионист почил в 1917-м, (а прекратил творить лет за 10 до того), не успев застать никакой Украины, не слышав никогда украинской речи, но использовал в некоторых нарядах синие и желтые цвета. И это, конечно, было его ошибкой. Так скоро и до Швеции доберутся.

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