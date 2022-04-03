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Политика3 апреля 2022 17:27

Минобороны: под Киевом уничтожен Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины

Высокоточным оружием сожжены еще три крупных топливных хранилища откуда шло обеспечение украинской боевой техники на Донбассе
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Российскими войсками уничтожаются взлетные полосы военных аэродромов

Российскими войсками уничтожаются взлетные полосы военных аэродромов

Фото: REUTERS

Вооруженные Силы России продолжают наносить мощные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Топливо нужно не только боевой технике, но и грузовым машинам, которыми доставляют из соседних с Украиной стран различное вооружение. Если они даже доберуться до Киева, то вернуться в Польшу им станет уже затруднительно. Эвакуироваться из самого Киева скоро станет трудно даже по воздуху.

Российскими войсками уничтожаются взлетные полосы военных аэродромов. Где-то уже повторно. В результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище.

Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр управления авиацией и оповещения противовоздушной обороны воздушных сил Украины. Это говорит о том, что в небе украинские летчики могут теперь полагаться исключительно на свои приборы.

- Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, ведут бои в районе Новобахмутовка и Троицкое. В районе Новоселовки отступающие подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады в результате артиллерийского удара понесли крупные потери. Уничтожено более 40 человек личного состава и 7 единиц бронетехники, - сообщил о продвижении подразделений Конашенков.

От также отметил боевые успехи зенитных подразделений, которые сбили в воздухе три беспилотных летательных аппарата над Красногорка и Грабовское.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины.

Среди них: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

386 - беспилотных летательных аппаратов.

224 - зенитных ракетных комплексов.

1918 - танков и других боевых бронированных машин.

209 - установок реактивной системы залпового огня.

814 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1789 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 3 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 апреля 2022 года (подробности)

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