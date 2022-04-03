Минобороны: под Киевом уничтожен Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины

Российскими войсками уничтожаются взлетные полосы военных аэродромов Фото: REUTERS

Вооруженные Силы России продолжают наносить мощные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Топливо нужно не только боевой технике, но и грузовым машинам, которыми доставляют из соседних с Украиной стран различное вооружение. Если они даже доберуться до Киева, то вернуться в Польшу им станет уже затруднительно. Эвакуироваться из самого Киева скоро станет трудно даже по воздуху.

Российскими войсками уничтожаются взлетные полосы военных аэродромов. Где-то уже повторно. В результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище.

Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр управления авиацией и оповещения противовоздушной обороны воздушных сил Украины. Это говорит о том, что в небе украинские летчики могут теперь полагаться исключительно на свои приборы.

- Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, ведут бои в районе Новобахмутовка и Троицкое. В районе Новоселовки отступающие подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады в результате артиллерийского удара понесли крупные потери. Уничтожено более 40 человек личного состава и 7 единиц бронетехники, - сообщил о продвижении подразделений Конашенков.

От также отметил боевые успехи зенитных подразделений, которые сбили в воздухе три беспилотных летательных аппарата над Красногорка и Грабовское.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины.

Среди них: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

386 - беспилотных летательных аппаратов.

224 - зенитных ракетных комплексов.

1918 - танков и других боевых бронированных машин.

209 - установок реактивной системы залпового огня.

814 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1789 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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