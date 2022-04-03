Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 3 апреля 2022 года

Идет переброска войск в район Донбасса. Фото: Александр КОЦ

В конце минувшей недели российские подразделения, которые, по данным Минобороны, выполнили основные задачи в ходе спецоперации, начали отход с киевского и черниговского направлений, идет их переброска в районы Донбасса.

Утром 3 апреля уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три склада ГСМ в районе Одессы, откуда снабжали топливом ВСУ на николаевском направлении. Ранее был разбит НПЗ в Кременчуге, снабжавший украинские войска в центральной и восточной частях страны.

В ночь на воскресенье авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины. В том числе четыре командных пункта, две пусковые установки ЗРК «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артбатареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Итоги спецоперации на вечер 3 апреля.

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